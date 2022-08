La importante decisión familiar de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi: "Agrandamos la familia"

Así, en diálogo con el ciclo radial Detrás de escena (AM 540), el director teatral reveló su estado actual tanto física como sentimentalmente. "Ahora estoy muy bien pero vengo de pasarla mal en la salud. Tuve neumonía porque se me bajaron las defensas y cuando estábamos ensayando Dorothy en Córdoba empecé a sentir mucho frío. Me pegaba el frío en la espalda, arranqué con la tos... y la tos me dio neumonía. Eso se sumó a mi profunda depresión por lo que había vivido con la mediatización de la separación de Nahuel, me sentí muy mal y tuve que hacer reposo absoluto", se sinceró Pepe Cibrián.