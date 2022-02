La importante decisión de Lola Cordero tras la ruptura con Alexis Puig

image.png

Y luego explicó: “Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa familia que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Ale, lo mejor para vos siempre".

Al mismo tiempo, frenó cualquier rumor que pudiera aparecer sobre terceros en discordia: "Soy comunicadora y creo que decirlo por acá es la mejor manera de que sepan nuestra verdad aquellos que nos quieren y cerrar especulaciones al margen. Gracias a todos los amigos que nos dieron su apoyo en esta transición".

Alexis Puig por su parte también confirmó la ruptura: "Tras muchos años juntos, hemos decidido con Lola separarnos. No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia que amamos".

image.png

El tatuaje de su ex que quiere sacarse Lola Cordero

En el programa Bendita, El Nueve, Beto Casella le consultó a su compañera Lola Cordero por algo que había visto sobre sus tatuajes y ella aclaró que se había retocado uno de ellos y pidió por un canje para borrarse el nombre de su ex marido que lleva en la piel.

“Te pregunto, porque estuve mirando en redes, que ibas a retocar un tatuaje”, le dijo Beto a la panelista. Y ella aclaró: “Retoqué un tatuaje porque el corazón estaba borrado. La gente cree que yo me voy a tapar el tatuaje, pero no me lo voy a tapar. Me lo reformé. Es más, le reforcé el corazón”.

Y agregó sobre el nombre de su ex que lleva tatuado: “El nombre me lo quiero sacar con láser, ¿tenés un canje para eso? A mi ex marido hay que sacarlo”. “Yo pondría ‘Alennnnntalo’, que da autoayuda, como Ivana Nadal”, le aconsejó con humor el conductor.

“A ver, chicos, piensen combinaciones con ‘Alexis’ a ver qué frases podrían quedar. ¡Vos, fuera de acá!”, sentenció Lola Cordero.