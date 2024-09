La importante decisión que tomó Yuyito González sobre su futuro con Javier Milei: "Es el gran paso"

Luego, Lio Pecoraro reveló: “Esta historia la blanqueamos nosotros. Este programa adelantó que Amalia González y Javier Milei se iban a casar. Ella dio crédito a eso. Lo acaban de escuchar en el primer tape también. Dijo 'los planes de casamiento están'. Todo lo que contamos es cierto, no es potencial, por eos no voy a usar el 'podría', 'tal vez', va a pasar..."

"Con la llegada de la primavera y antes del casamiento... Amalia Yuyito González se traslada a vivir a la Quinta de Olivos”, anunció el periodista.

“Se traslada a convivir con el presidente Javier Gerardo Milei a la Quinta de Olivos. Ese es el gran paso. Se muda a la Quinta de Olivos con Javier Milei, no a la casa de huéspedes”, remarcó Pecoraro.

Embed

El famoso hombre que desató la eterna guerra entre Susana Giménez y Yuyito González

Hace unos días se instaló públicamente un cruce entre Susana Giménez y Yuyito González, quien se plantó desde su programa de cara a la entrevista que la diva le hará al presidente Javier Milei.

Yo no necesito que opine Susana ni nadie de la relación ni que me vean. No necesitamos sobre actuar de novios por eso donde vamos, vamos súper discretos", disparó sin vueltas Yuyito.

Lo cierto es que en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, ahondaron sobre las diferencias entre Susana y Yuyito, las cuales vienen hace muchos años y tendrían un hombre como eje del escándalo: el ex campeón del mundo de boxeo Carlos Monzón.

"Tienen talonarios de facturas cada una con la otra", lanzó Adrián Pallares al comenzar a hablar de este tema. "Son memoriosas", acotó Nancy Duré.

Embed

A lo que Rodrigo Lussich preguntó: “¿Compartieron un hombre o no? ¿Monzón estuvo con Yuyito?". Y Mariana Brey explicó acerca de este tema: “Sí, Monzón estuvo con Yuyito. Monzón estuvo con Yuyito, creo que fue en diferentes momentos, por lo pude averiguar. Y además, Susana, todos sabemos, Monzón fue el gran amor de su vida".

"En cambio para Yuyito, Monzón fue un touch and go, fue en realidad una especie de venganza al marido en ese momento, que no me acuerdo quién era. ¿Era Coppola? Coppola era, no me acordaba quién era. Porque Coppola la había engañado, entonces ella le dijo, tomá”, continuó la panelista.

Cabe recordar que Susana Giménez y Carlos Monzón fueron pareja tras conocerse en los papales protagónicos de la película La Mary y la tensión sexual entre los dos fue muy fuerte y el vínculo sentimental duró 4 años.