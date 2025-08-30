A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERO

Nico Vázquez confesó por qué reaccionó a una publicación de Gimena Accardi tras el divorcio

El actor habló con SQP y explicó por qué tuvo el gesto que tuvo con Gimena Accardi en las redes social una vez ya firmado el divorcio. Aquí, la palabra de Nico Vázquez.

30 ago 2025, 08:52
Nico Vázquez confesó por qué reaccionó a una publicación de Gimena Accardi tras el divorcio
Nico Vázquez confesó por qué reaccionó a una publicación de Gimena Accardi tras el divorcio

Nico Vázquez confesó por qué reaccionó a una publicación de Gimena Accardi tras el divorcio

Después de varias semanas convulsionadas para Nico Vázquez y Gimena Accardi, en las que anunciaron su separación de manera virtual y tras fuertes versiones de infidelidad del actor fue la actriz quien salió a explicar que había sido ella la que había tenido un affaire pasajero que hizo explotar el matrimonio que ya venía en crisis, el protagonista de Rocky tuvo un llamativo gesto con su ex, y hace unas horas explicó por qué.

Entrevistado por las cámaras de Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce Yanina Latorre todas las tardes en la pantalla de América TV, Nico habló a corazón abierto y aclaró las razones detrás del llamativo like y los emojis que le dejó a su ahora exesposa en su cuenta de Instagram a la vista de todos.

Leé también

Se conoció el nombre del "rándom" y tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez: el llamativo dato

Se conoció el nombre del rándom y tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez: el llamativo dato

Así tras confirmar que la mismísima Mirtha Legrand se comunicó con él para disculparse por haberse referido a él como un "cornudo" en su programa televisivo, Vázquez se sinceró sobre su reacción al emotivo posteo de Gimena horas después de haberse divorciado oficialmente descartando así toda chance de reconciliación, al menos por ahora.

Embed

“Es porque tiene que ver con su familia, también con mi historia. Era un lugar donde íbamos, su mamá es de Bahía Blanca. Entonces me pegó porque sé que para ella significa un montón”, confió el actor sobre la publicación que hizo Accardi tras su paso por Bahía Blanca con la gira teatral de 'En otras palabras' el fin de semana pasado.

Asimismo, Nico Vázquez admitió que lo suyo fue un gesto espontáneo. “Uno no se da cuenta, reaccioné olvidándome de que ustedes están atentos a todo”, concluyó fiel a su sinceridad habitual antes de ingresar al teatro Lola Membrives donde noche a noche brilla interpretando al icónico boxeador que hizo famoso internacionalmente a Sylvester Stallone con la saga Rocky que irrumpió en las pantallas de cine allá por 1976.

nota Nico Vázquez - captura SQP

La reacción de Nico Vázquez ante las diculpas de Mirtha Legrand por sus comentarios sobre Gimena Accardi

Como ocurre con todos escándalos mediáticos, la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez generó las más diversas opiniones. Entre ellas se destacó la de Mirtha Legrand, quien causó polémica al decir en su programa La Noche de Mirtha (El Trece) que “lo dejó como un cornudo”.

Aunque ella mismo aseguró que no tenía el número de teléfono de Vázquez, alguien del entorno cercano al actor confió que la conductora decidió llamarlo para confesarle su arrepentimiento por lo dicho. Y la reacción de Nico, fiel a su estilo espontáneo, estuvo cargada de afecto: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”, le respondió, haciéndole saber que nunca se sintió ofendido.

Mirtha Legrand y Nico Vázquez (1)

Lejos de cualquier malestar, Mirtha le adelantó que pronto asistirá al teatro para verlo en Rocky, la obra que encabeza con gran éxito, con la intención de aplaudirlo y ovacionarlo. Por su parte, Nico le reafirmó que no había razones para disculparse.

Aun así, la conductora sintió la necesidad de pedir perdón por sus dichos, que habían generado repercusión en los medios.

Vale recordar que tras su polémico comentario y antes de disculparse personalmente con el actor, la propia Mirtha Legrand confió su arrepentimiento ante las cámaras de Desayuno Americano (América TV). "Estoy muy arrepentida... Nadie me retó, yo sola me reté, me pareció fuera de lugar", aseguró Chiquita y señaló completamente sincera: "No quise insultar para nada, me parece una excelente persona (por Nico Vázquez)".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Vázquez Gimena Accardi

Lo más visto