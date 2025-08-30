Nico Vázquez confesó por qué reaccionó a una publicación de Gimena Accardi tras el divorcio

Asimismo, Nico Vázquez admitió que lo suyo fue un gesto espontáneo. “Uno no se da cuenta, reaccioné olvidándome de que ustedes están atentos a todo”, concluyó fiel a su sinceridad habitual antes de ingresar al teatro Lola Membrives donde noche a noche brilla interpretando al icónico boxeador que hizo famoso internacionalmente a Sylvester Stallone con la saga Rocky que irrumpió en las pantallas de cine allá por 1976.

La reacción de Nico Vázquez ante las diculpas de Mirtha Legrand por sus comentarios sobre Gimena Accardi

Como ocurre con todos escándalos mediáticos, la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez generó las más diversas opiniones. Entre ellas se destacó la de Mirtha Legrand, quien causó polémica al decir en su programa La Noche de Mirtha (El Trece) que “lo dejó como un cornudo”.

Aunque ella mismo aseguró que no tenía el número de teléfono de Vázquez, alguien del entorno cercano al actor confió que la conductora decidió llamarlo para confesarle su arrepentimiento por lo dicho. Y la reacción de Nico, fiel a su estilo espontáneo, estuvo cargada de afecto: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”, le respondió, haciéndole saber que nunca se sintió ofendido.

Mirtha Legrand y Nico Vázquez (1)

Lejos de cualquier malestar, Mirtha le adelantó que pronto asistirá al teatro para verlo en Rocky, la obra que encabeza con gran éxito, con la intención de aplaudirlo y ovacionarlo. Por su parte, Nico le reafirmó que no había razones para disculparse.

Aun así, la conductora sintió la necesidad de pedir perdón por sus dichos, que habían generado repercusión en los medios.

Vale recordar que tras su polémico comentario y antes de disculparse personalmente con el actor, la propia Mirtha Legrand confió su arrepentimiento ante las cámaras de Desayuno Americano (América TV). "Estoy muy arrepentida... Nadie me retó, yo sola me reté, me pareció fuera de lugar", aseguró Chiquita y señaló completamente sincera: "No quise insultar para nada, me parece una excelente persona (por Nico Vázquez)".