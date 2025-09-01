El sorpresivo gesto de Nico Vázquez con Gimena Accardi tras la infidelidad y separación

Antes, Nico Vázquez había compartido un texto para sus seguidores donde agradecía el suceso por la obra Rocky que protagoniza: "Desde junio arrancamos con Rocky, y desde ese día hasta hoy absolutamente todas las funciones estuvieron agotadas. No me alcanzan los gracias para expresar lo que siento. Me llena de orgullo y emoción ver cómo esta obra hecha con tanta pasión, trabajo y amor, está llegando tan fuerte al corazón de cada uno de ustedes. El público entra de una manera y sale de otra".

"La emoción que se vive en la sala, ver tantas miradas brillando, gente conmovida, aplaudiendo de pie, abrazando esta historia que nos marcó a todos, me conmueve profundamente. Porque no es solo una obra, es una experiencia. Gracias de corazón por elegirnos, por acompañarnos y por hacer que esta versión de Rocky a la historia. Como siempre digo, todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes", finalizó el actor.

nico vazquez posteo exito rocky

Qué dijo Nico Vázquez ante la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

Luego de que Gimena Accardi admitiera haberle sido infiel a Nico Vázquez el actor habló conmovido ante los medios para expresar sus sentimientos y reflexionar sobre la situación que le toca atravesar tanto a él como a ella.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió", indicó.

"Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor", dijo Nico Vázquez.

Y reconoció: "Veníamos mal desde hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendos. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue".

"Vamos a ser familia siempre. Como persona, nos vamos a amar siempre; hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender, y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos y compartiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañándonos", finalizó Nico Vázquez.