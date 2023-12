La incómoda pregunta de un fan a Jey Mammon que jamás hubiera querido responder

Jey Mammnony transeunte - captura Mañanísima.jpg

Así, mientras Jey se refería al proceso que atravesó todos estos meses tras ser apartado del canal de las pelotitas, de repente un transeúnte interrumpió la entrevista y le preguntó sin filtro: “¿Cuándo vas a hacer Morfi?”.

Ante semejante sorpresa, Mammon apeló a su sinceridad absoluta y respondió: “Nunca, nunca”. “¿No lo vas a hacer más?”, insistió el muchacho con evidente desconocimiento de la decisión de Telefe, ante lo cual Jey le explicó: “No, lo está haciendo otra persona”. “Ah sí, un chico con la chica esa linda, Cirio”, deslizó el joven en la calle.

Tras esta insólita interrupción, Jey Mammon se rio del grotesco momento y atinó a decirle al notero: “¡Hizo la pregunta que vos querías evitar! La hizo él, estaba todo armado”. “Me pareció muy tierno lo que pasó”, concluyó el conductor intentando dar vuelta la página.

Embed

Jey Mammon apuntó fuerte contra Telefe con una categórica frase: "La cancelación mediática..."

En una nota con Socios del espectáculo, Jey Mammon contó detalles de su regreso a los escenarios. "Estoy muy contento, feliz. Voy a hacer mis personajes, voy a hacer música, llevo el piano y voy a contar lo que fueron estos meses para mí, digamos, cómo viví yo estos meses de cancelación", mencionó.

En la entrevista, el humorista y conductor realizó duras declaraciones contra Telefe luego del escándalo que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto. "Fue una cancelación mediática, pero no 100% mediática, en todo caso, yo puedo haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando", expresó.

Embed

"Si yo me muero hoy, probablemente, los informes sobre mi muerte no salgan en todos los canales, salgan en todos los canales menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó", agregó.

Por último, Jey afirmó que la cancelación mediática no es tal porque muchos canales le siguen dando pantalla. "La cancelación mediática hoy no existe, estoy saliendo por El Trece, y la de la gente no existe tampoco", sentenció.