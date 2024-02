La incómoda reacción de Locho Loccisano al hablar de los rumores de romance entre Majo Martino y Santi del Azar

Entrevistado por Intrusos (América TV) en un evento en el que también se encontraba el cocinero, Locho se negó a compartir la nota con del Azar.

Si bien le aseguró al cronista que Majo "no está saliendo" con Santi, y dejó en claro que mantiene contacto permanente con ella, Loccisano explicó su negativa a cruzarse con el chef. "No me parece correcto", disparó y apuntó filoso: "Mirá si yo voy a opinar de las parejas de mi ex pareja. Me parece una falta de respeto para ella, para su soltería, hasta poco digno de mí me parece. Salvo que el tipo sea un pelotu..., un violento... lo mato. Le rompo la cara y me meto con todo".

Asimismo, frente a la consulta de si sigue queriendo a su ex novia, Locho Loccisano fue claro y directo: "¡¿Pero cómo no la voy a querer?! Majo es mi familia de verdad, y le sigo hablando, hablo con la familia de ella y está todo re bien".

Por último, sobre si descarta una vuelta con Majo, Locho fue rotundo al afirmar "no la descarto lo dije siempre. La sigo amando", dejando una puerta abierta a una reconciliación.

Las verdades intenciones de Santiago del Azar con Majo Martino

Así, una vez terminada la charla con Locho, el cronista de Intrusos se acercó a Santiago del Azar para seguir charlando justamente sobre Majo Martino, y las versiones de romance con él que surgieron tras verse la buena onda que hay entre ellos en las mañanas del programa de Carmen Barbieri.

"Es totalmente entendible" que no haya querido cruzarse admitió entonces el chef que se hizo popular por su flirteo con Melody Luz en El hotel de los famosos, antes de que comenzara su romance con Alex Caniggia.

Y frente a la consulta de si está saliendo con Majo Martino, del Azar fue claro. "No, cero. Somos compañeros y nos llevamos muy bien. Es una hermosa mujer. Me encantaría, como le dije, invitarla a comer, pero nada más que eso", se sinceró.

Claro que también admitió que le gustaría mucho cocinar para ella. "Entiendo que le gusta mucho lo saludable, que me lo aconsejó el señor (por Locho)... eso es verdad", deslizó irónico, y confesó sus ganas de salir con Majo. "Sé que ella está pasando por un proceso, un duelo o lo que sea, el cual lo quiere atravesar, y ojalá el día de mañana acepte salir a comer conmigo o que le cocine algo. Me encantaría", concluyó sonriente.