Moria Casán fulminó a Pampita y Zaira Nara: "Huelen billetera y..."

"El tema es que la celestina es Pampita. La mentora de todo esto fue Carolina Pampita Ardohain", insistió Méndez sobre el rol clave para que Zaira Nara comience el romance con Strom.

Y Moria Casán apuntó filosa contra Pampita: "Porque ella le dijo en ese momento con esa vocecita que tiene que todavía no la termina de engolar: 'yo te voy a conseguir a alguien que te merezca a vos'. ¿Y quién sería alguien que merezca a alguien? ¿Por dónde viene? ¿Por el bolsillo, el doble apellido? ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Entonces siempre encuentra un principito?".

"Es francés el muchacho magnate, heredero de una fortuna incalculable", precisó el periodista. Y agregó al respecto: “Lo peor es que Martín Pepa, el novio de Pampita, es muy amigo de Facundo Pieres, el ex de Zaira. Y él sabía que él quería volver con ella, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”.

Cómo reaccionó Julieta Poggio cuando Moria Casán le preguntó si estaba embarazada

Julieta Poggio fue consultada por Moria Casán directamente por los rumores de embarazo que despertó su llamativo posteo en el día de los santos inocentes (28 de diciembre) y sorprendió con su reacción al aire.

“¿Fue un fake eso de que estás embarazada? Porque subiste una foto esta semana”, le consultó la conductora de La mañana con Moria (El Trece) por esa imagen subida por la ex Gran Hermano a Instagram tocándose la panza con sus manos.

“Me toco la teta izquierda”, señaló al instante Poggio entre risas para dejar en claro que no tiene intenciones de ser madre en la actualidad y que ese mensaje se trató de una broma.

Y luego agregó: “No chicos, por ahora no me veo, no es el momento. Lo que pasa es que siempre hago una joda por el Día de los Inocentes, pero esta vez no me creyeron muchas personas. Pero bueno, buen día para hacer chistes”.

“Mi novio no me dijo nada, le chupó un hue..”, agregó entre risas la actriz de la obra Corto-circuito en Villa Carlos Paz sobre si su actual pareja le dio algo de aquella imagen en redes.