La esposa del Turco García explotó en Gran Hermano tras los rumores con Emanuel: "Tengo una familia"

Con emoción, sumó detalles de su entorno: "Tengo mi hijo, tengo mis nietos, son como mis hijos, los hijos de Claudio. Es una persona que es celosa y a mí eso no me favorece para nada. Él me da la libertad para que yo haga lo que quiera, yo sé que él sabe que estoy jugando, pero de ahí a que estén constantemente: 'Dale, dale, dale'. La gente por ahí nos ve juntos".

"Yo lo único que quiero decir de Ema es que lo quiero un montón, es una excelente persona. Yo no soy de confiar mucho en las personas, pero sí confío en él porque él me brindó un montón de cosas que yo desconocía de este juego y él me ayudó incondicionalmente. Si tener códigos en la vida es un shippeo, no sé, yo no quiero que se vuelva a repetir esa palabra", cerró.

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Cómo fue el beso entre Emanuel y la mujer del Turco García antes del debut de la Selección en Gran Hermano

Lo que muchos seguidores intuían finalmente se concretó dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Tras varios días de gestos cómplices, bromas y una química que no pasaba desapercibida, Emanuel Di Gioia y Mariela Prieto, pareja del Turco García, protagonizaron un momento inesperado que desató la euforia de todos los presentes.

La situación ocurrió durante una dinámica vinculada al debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026. La consigna pedía recrear una de las postales más icónicas de los festejos por la consagración en Qatar 2022: la imagen de dos hinchas besándose sobre un semáforo en la calle Reconquista.

Mientras los demás participantes les indicaban cómo acomodarse para que la escena resultara lo más fiel posible a la original, Emanuel y Mariela se entregaron al desafío y lo coronaron con un beso apasionado que sorprendió a todos.

La reacción fue inmediata: gritos, aplausos y carcajadas inundaron el ambiente. En medio de la celebración, Mariela recordó a su pareja y lanzó con humor: "Mi marido me mata".

Lejos de esquivar el tema, buscó bajarle el tono y aclaró: "Turco, es Gran Hermano. Es un juego". Emanuel también se sumó al descargo con ironía y agregó: "Es Gran Hermano, es un juego, Turco. Quiero la camiseta de Racing, Turco".