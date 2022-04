La incomodidad de Natalia Oreiro cuando le dieron a elegir entre la China Suárez y Wanda Nara

Y con una sonrisa plasmada en el rostro, Oreiro respondió: “¿Quién no es chusma? Todos somos un poquito chusmas, sí. Mientras no hablen de uno…”.

“¿Sos team Wanda o team China?”, fue la otra consulta. A lo que Natalia dijo: “¡No me hagas decir eso! Yo banco a las mujeres. Y trabajé con la China, me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres, no creo que haya que estar de un lado o del otro”.

“En ese sentido, me parece que está bueno dejar que las personas decidan lo que quieran ser sin que todo el mundo opine de eso. No está bueno andar opinando y metiéndose en la cama de los demás. Eso pienso yo”, cerró Natalia Oreiro.

El sensual look de Natalia Oreiro en la presentación de su nueva serie Iosi, el espía arrepentido

El miércoles, Natalia Oreiro presentó en el Teatro Colón la avant premiere de Iosi, el espía arrepentido, una serie que protagonizó para Amazon Primer Video y que se podrá ver desde este viernes.

La actriz se presentó luciendo un exclusivo outfit de tres piezas en tono off White y silver realizado en crepe italiani y forreau de seda diseñado por María Gorof, que captó todas las miradas y los flashes de los fotógrafos.