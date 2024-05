La increíble e impensada cifra que pagó Ova Sabatini por una cena con Oriana y Paulo Dybala: "Cinco días sin dormir"

"Ellos (Paulo y Ova) habían hecho una apuesta, que si uno ganaba invitaba la cena”, recordó. Y dejó en claro que si bien el futbolista prometió que pagaría la cuenta, el final de la velada familiar fue completamente inesperado.

“Cuando estamos entrando (al restaurante), Paulo dice: ‘¿Has probado este champagne?’. Y cuando se sienta, lo pide y me dice si lo voy a tomar. Y yo digo: ‘Sí, claro’. Y digo esto lo va a invitar Paulo. Mil y pico de dólares valía la botellita”, destacó Fulop.

"Y pedían, un plato, dos platos, y sushi, eran cosas caras", continuó con su estilo. Ahí, Catherine contó cómo terminó esa lujosa comida: “En un momento, Ova me empezó a mirar con rayos que me atravesaban y me cortaban. Entonces después Paulo le pidió la billetera a Ori y ahí Ova respiró. Y Ori le dice: ‘No, paga mi papá’”.

Ante la sorpresa de todos los integrantes del programa, Catherine comentó la increíble cifra que terminó pagando Ova Sabatini y cómo lo afectó los días posteriores.

“Te lo juro, cinco días sin dormir mi marido. Yo no me pido un champagne con mi marido ni queriendo, la cena salió como 2 mil y pico de dólares”, cerró la actriz.

Catherine Fulop derrapó en medio de un programa luego de unos tragos con mucho whisky

Catherine Fulop estuvo como figura invitada en Entregados, un programa que conduce el influencer venezolano Manuel Ángel Redondo, en el cual los famosos tienen que responder preguntas o tomar un trago en caso de no contestar.

En Socios del espectáculo pasaron algunos fragmento de la participación de la actriz y conductora en ese ciclo. A medida que pasaban los minutos, la esposa de Ova Sabatini comenzaba a evidenciar los efectos del alcohol.

"¿Yo tomar alcohol frente al público? ¿Que me vean ebria? No mi amor", dice Cathy en el inicio del programa. De inmediato, se la ve con una copa en la mano disfrutando de un trago con mucho whisky.

"¿Eres una mujer bebedora?", le preguntó el conductor. "Yo bebo... bebo. Me gusta mucho el whisky", reconoció la estrella venezolana, mientras se la veía dar otro sorbo.

En el final de la entrevista, Cathy reconoció sentirse algo mareada por el alcohol, pero advirtió que -para su tranquilidad- no estaba sola. “Menos mal que están mi marido y mi hija para escoltarme”, comentó, con los cachetes colorados.