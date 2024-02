Catherine Fulop derrapó en medio de un programa luego de unos tragos con mucho whisky

Embed

"¿Yo tomar alcohol frente al público? ¿Que me vean ebria? No mi amor", dice Cathy en el inicio del programa. De inmediato, se la ve con una copa en la mano disfrutando de un trago con mucho whisky.

"¿Eres una mujer bebedora?", le preguntó el conductor. "Yo bebo... bebo. Me gusta mucho el whisky", reconoció la estrella venezolana, mientras se la veía dar otro sorbo.

En el final de la entrevista, Cathy reconoció sentirse algo mareada por el alcohol, pero advirtió que -para su tranquilidad- no estaba sola. “Menos mal que están mi marido y mi hija para escoltarme”, comentó, con los cachetes colorados.

Catherine Fulop confirmó cuándo y dónde será el fastuoso casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Catherine Fulop habló de la gran boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viene a mitad de año y en una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, confirmó la fecha y lugar para el evento.

“Estoy re contenta pero no puedo decir nada, me tienen atada. Va a ser el 20 de julio, el día del amigo, en Buenos Aires”, adelantó la actriz y conductora.

Y agrego: “Lo organiza Claudia (Villafañe) y como Ori no se puede hacer el vestido acá, escogió a Dolce & Gabbana como diseñador, va a tener cambios”.

“El novio también tiene sus cambios, va a ser una boda muy clásica. Seguramente no se va a poder usar celular para que no se molesten a los famosos”, continuó.

Y dejó en claro: "Seguramente no se podrá usar celulares y creo que la gente lo va a agradecer".

Catherine Fulop contó la sorpresa que tuvo al enterarse esta linda noticia: “Yo le había dado de baja porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me caso’. Y ella le decía ‘bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”.

Y cerró con las ganas que tiene ser abuela: "Ella (Oriana) siempre habla de la maternidad y a ellos les haría mucha ilusión. Y yo y Ova seríamos re felices, nos faltaría tener eso, un nieto o nietita, me muero".