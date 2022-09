La increíble transformación de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot

“Cada persona puede tener una respuesta distinta a esta pregunta, puede ser por salud, hoy se sabe que el exceso de peso puede desencadenar el aumento de presión, colesterol, insulina resistencia o diabetes, entre otras”, siguió.

pasquini.JPG

Pasquini remarcó que hay personas que deciden arrancar una dieta por la presión que impone la sociedad: "Muchos lo hacen porque están cansados de verse así, de la discriminación (el INADI arroja datos, que la discriminación por el peso, es la tercer causar de denuncias). De no encontrar talles, de no gustarse. Sí, sería estupendo vivir en una sociedad que esto no ocurra. Pero ocurre y a muchos les afecta, pero este posteo no se trata de eso”.

Luego, la nutricionista añadió que “sea la causa por la que decidiste bajar de peso, el peso ideal es algo por lo que no podes guiarte si tuviste sobrepeso u obesidad”.

cormillot-bebe.jpg

“Esos son números casi imposibles según la personas, lo Importante es llegar a un número que disminuyan tus posibilidades de alguna complicación y que sea sostenible en el Tiempo y esto depende de los hábitos que hagas en el camino. Si bajaste haciendo cualquier cosa, así te va a durar seguramente y si bajaste a un peso que no era para vos, también, así te va a durar. Y ni imaginas la frustración que va a causar”, continuó.

Por último, Pasquini reveló cuál es el consejo que ella da a sus pacientes. "Por esto mismo cuando me dicen que ‘¿qué pensas de la dieta tal?’ yo les digo: ‘Hacé un plan que contemple tus gustos, horarios, actividades, preferencias, posibilidades, entre otras cosas’. Y así, seguro hará el resto más fácil y siempre trabajando las barreras que no te ayudan, ya que no es solo comer bien, hay emoción, hay vida social y mucho por trabajar y para aprender a convivir. Vos, ¿cómo vas a encarar este nuevo #lunesarranco?”, concluyó.

El desubicado comentario de Estefanía Pasquini que generó polémica

Estefanía Pasquini, la mujer de Alberto Cormillot, tuvo un desafortunado comentario al mostrar cómo dormía su pequeño hijo Emilio.

La nutricionista, que suele compartir cada paso del pequeño en las redes, quiso mostrar cómo se acomodan los tres en la cama, el famoso colecho. En una punta Alberto, Emilio -el bebé- al medio y ella en la otra punta.

Sin embargo, algo que quiso hacer como chiste fue tomado para la polémica en las redes. “Y con esta historia me despido hasta mañana”, escribió mostrando a sus amores durmiendo.

“Colecho de a tres. Hasta que Emilio traiga novia y tengamos que hacerlo de a cuatro”, agregó pero esto no le gustó a nadie y salieron a criticarla.

“Me preocupa que diga colecho de a cuatro con la novia del hijo, no puede ser”, “¡Es la novia de tu hijo, Estefi! Un límite te pido”, “¿No le avisaron que va a tener que cambiarle el pañal a dos personas?”, “No quiere tener más contacto con Alberto por eso pone al nene en el medio”, comentaron algunos de sus seguidores.