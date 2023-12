La indignación de Eduardo Feinmann por una "falsa entrevista" a un hombre preocupado por los aumentos

Embed

Sin embargo, todo parece haber sido orquestado. A los pocos segundos, la cámara capta al hombre riéndose con alguien que está a unos pocos metros, detrás del camarógrafo de C5N.

El video de la "falsa entrevista" se volvió viral. En su cuenta de Twitter, el periodista Eduardo Feinmann reaccionó indignado al ver la escena. "JaJaJa No se puede creer", exclamó el conductor de LN+ al compartir ese fragmento.

Eduardo Feinmann reveló cuál fue la primera y extraña comunicación del colegio de su hija Esmeralda: "Hay reglas"

A principios de octubre de 2021, la vida de Eduardo Feinmann cambió por completo con el nacimiento de Esmeralda, su primera hija, fruto de su relación con la abogada Lucía Auat, con quien está en pareja desde 2017.

En este sentido, en una nota con el ciclo Doble mérito, República Zeta, el conductor habló del vínculo que tiene con su hija y reveló la particular primera notificación que recibió del colegio donde asiste.

“La llegada de mi hija no cambió nuestros horarios. La casa se adaptó un poco a mi, también. Pero lo que pasa es que es una disciplina: levantarse a las 4 de la madrugada es una disciplina, como hacer un deporte. Me acuesto a determinada hora”, precisó el periodista al hablar de su vida diaria entre su rol de padre y el trabajo.

Y remarcó al respecto: “Nunca me duermo después de las 11 de la noche, trato de hacerlo antes... Pasa que termino en la tele 8 y media, hasta que llego a casa, como algo... Y dormir no es apoyar la cabeza y te dormís, es imposible. Está durmiendo bien (Esmeralda), se duerme a las 9 de la noche y se levanta a las 7 y media, es un relojito”.

Y sobre cómo era él de chico, se sinceró: “Me pasaba cuando yo era chico con mis padres. Yo era complicado. Muy complicado. Era complicado. De chico y en la adolescencia también. Era un chico bravo, pero no de pelearme... Siempre los hijos tratan de pelear con los padres”.

Eduardo Feinmann reconoció que su papá le decía que ser periodista era de "vago". “A mi papá no le gustaba nada que yo haya querido ser periodista. Fue un acto de rebeldía seguir lo que él no quería. Él me decía que no es trabajo hablar en una radio, en un canal de televisión. Que eso era ‘de vago’. Después, con el tiempo, me pedía por favor que no trabaje tanto”, recordó el conductor.

Y comentó cuál fue la primera y particular comunicación que recibió del colegio donde va su hija: “Ya llegó la primera comunicación del colegio. Parece que la niña tiene alguna cosa particular: le roba las galletitas a sus compañeros. Es muy chiquita, tiene un año y medio, ni sabe lo que es quedarse con lo de los demás, no tiene ni idea”, dijo entre risas.