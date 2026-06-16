La inesperada coincidencia entre Sebastián Graviotto y Juana Repetto tras un conflicto por el Mundial

Más adelante, explicó por qué consideraba importante que su hija pudiera acompañarlo durante el encuentro de la Selección. “Íbamos a ver el partido porque considero que la vida son momentos, momentos para compartir con tus hijos, con tus amigos. Son momentos, instantes. Ahí está la felicidad”, sostuvo, al remarcar además la ilusión que siente la niña por el Mundial.

Sebastián Graviotto y su hija Lupe

En esa misma línea, señaló que existen distintas maneras de abordar este tipo de situaciones familiares. “El partido es tarde. Hay madres que los dejan verlo con la condición de que al otro día vayan al colegio igual. Yo considero que es un partido cada cuatro años. Es el único que queda tarde un día de semana”, reflexionó.

Luego contó cuál era la alternativa que había pensado para resolver el inconveniente. “Yo lo que pensaba era ver el partido y mañana mandarla al mediodía al colegio. Ya está, no pasa nada. Es un solo día. La chica cumple con sus responsabilidades todos los días del año y lo hace espectacular, le va re bien y se re esfuerza”, explicó.

En medio de esa discusión, Graviotto reveló que consultó el tema con Juana Repetto, madre de sus hijos menores, para conocer cuál era su postura respecto de Toro.

La respuesta de la influencer lo tomó por sorpresa. “Obvio que lo va a ver. Está recontra mega excitado. Lo único que estoy viendo es si lo mando mañana o no al colegio, lo estoy consultando con las otras mamis que tengo buena onda”, le contestó.

Sorprendido por coincidir con ella en esta ocasión, el instructor cerró con una reflexión que no pasó inadvertida: “La miro a Juani y digo: ‘Wow, estamos de acuerdo’. Hace un montón que no estamos de acuerdo en nada”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Cuál fue el contundente posteo a la distancia de Sebastián Graviotto tras el nacimiento de su segundo hijo con Juana Repetto

El pasado 12 de febrero se convirtió en una fecha imposible de olvidar para Juana Repetto. Ese día nació Timoteo, el segundo hijo de la actriz junto a Sebastián Graviotto, con quien terminó su relación hace más de un año, aunque ambos conservan un vínculo armonioso y cercano. De hecho, la llegada del bebé estuvo atravesada por una particularidad que ya era conocida por sus seguidores: el embarazo ocurrió cuando la pareja ya había tomado caminos separados.

Con la emoción a flor de piel, Juana compartió la felicidad por el nacimiento de su hijo, un acontecimiento que marcó un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención y que generó repercusión entre quienes siguen de cerca la historia de la familia.

Sucede que Sebastián Graviotto no pudo acompañarla durante el parto. Desde hace varios meses, el instructor de esquí se encuentra trabajando fuera del país y sus compromisos laborales le impidieron regresar a tiempo para estar presente en el momento en que nació el pequeño.

A pesar de la distancia, el mismo día en que Timoteo llegó al mundo, el ex de Juana Repetto realizó una publicación en sus redes sociales que muchos interpretaron como una emotiva dedicatoria para su hijo recién nacido.

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En las imágenes podía verse una tranquila caída de nieve, mientras de fondo sonaba Beautiful Boy, la reconocida canción de John Lennon. La elección del tema no pasó inadvertida. Se trata de una composición que el exintegrante de The Beatles escribió para su hijo Sean Lennon, considerada una de las obras más íntimas y personales de toda su carrera.

La canción refleja el amor profundo de un padre hacia su hijo y transmite deseos de acompañarlo y protegerlo durante cada etapa de su vida. Con una letra cargada de sensibilidad, habla de un lazo que permanece intacto más allá de cualquier circunstancia. Por eso, muchos entendieron que compartir ese tema justamente en la fecha del nacimiento de Timoteo fue la manera que encontró Graviotto para hacerse presente desde la distancia y expresar públicamente sus sentimientos.

Días antes de dar a luz, la propia Juana Repetto había explicado cómo sería la situación. Ante la consulta de un usuario en Instagram sobre la presencia de su expareja durante el parto, respondió sin vueltas: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.

Así, mientras la actriz vivía uno de los momentos más trascendentales de su vida, la ausencia física de Sebastián no impidió que encontrara una forma especial de acompañar la llegada de su hijo y demostrar el cariño que siente por él.