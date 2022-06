La inesperada confesión amorosa de Nicole Neumann durante Los 8 escalones del millón

Lo cierto es que ante los dichos del conductor del ciclo de preguntas y respuestas afirmando al presentarla que en la primera edición comentó que se casaba, Nicole Neumann se atajó disparando “No dije que me casaba, dije que me incitaron a una fiesta de fin de año y yo dije que no estaba mal. Por qué no, por qué no”. "Pero vos dijiste que tenés ganas" la chicaneó Liberman, obteniendo por parte de la modelo un "¡Claro! Por qué no...".

Los 8 escalones del millón captura.jpg Nicole Neumann es una de las jurados de Los 8 escalones del millón (El Trece).

Y cuando el periodista continuó avanzando sobre las declaraciones de Nicole con un llamado a Manu Urcera: “Manu, dónde andas, por ahí”, se metió Carmen Barbieri para incomodar un poquito más a la rubia al grito de "¡Ay se puso colorada! Se va a casar pronto". Así, Liberman insistió más aún: "Me parece que tenés ganas". "Sí, me gustaría... Pero en otro momento se verá", terminó confesando Nicole roja de vergüenza.

Embed

El video hot de Nicole Neumann y Manu Urcera

Desde que blanquearon su relación amorosa, Nicole Neumann y Manu Urcera se muestran muy enamorados.

A través de sus redes sociales, la pareja suele compartir románticos posteos y en esta ocasión, revolucionaron a sus seguidores al mostrar un fogoso video.

Nicole Neumann Nicole Neumann y Manu Urcera llevan un año en pareja.

Muy enamorada del piloto de carreras, la ex de Fabián Cubero registró un momento muy apasionado con su pareja puertas para adentro.

Nicole compartió el cariñoso beso que se dio con su novio mientras ambos estaban recostados y haciendo "fiaca" en su casa.