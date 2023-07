La inesperada confesión de Darío Barassi sobre la intimidad de su familia: "Hasta acá llega el amor".

De esta forma, dejó en claro que por el momento solo tiene ojos para sus dos hijas y completamente conmovido agregó: "Mis hijas son los amores de mi vida. Inés tiene 11 meses, toma la mamadera sola, duerme sola, ya dice papá, es un ser bastante autónomo. Antes de irme a dormir, paso por el cuarto de cada una para chequear que respiren, que estén bien. Se tienen muchísimo cariño".

Finalmente, explicó cómo se las ingenia para equilibrar su exhaustiva agenda laboral y el tiempo en familia y contó: "Cuando llego a mi casa, me tiro al piso, me disfrazo de Elsa y canto Frozen. Con mi mujer salimos a caminar, jugamos al tenis, o cuando me subo al auto encuentro como mi santuario. Cuando manejo es cuando logro sacarme por un rato al Barassi de encima".

Darío Barassi

Preocupación por la salud de Darío Barassi: "Estoy muerto"

El conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi, contó en sus redes que está en plena recuperación luego de pasar unos días de vacaciones en su provincia natal, San Juan.

“Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, expresó la figura de El Trece en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Ay Dios, me siento para el ort...", remarcó en otro posteo. "Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”, siguió.

Barassi también compartió una imagen, donde se puede ver a su hija, Emilia, acompañándolo. “Mi compañera de internación”, manifestó el conductor.