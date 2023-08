La inesperada confesión de Pampita tras la polémica con Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro

Tras estar en el foco de atención, al igual que Benjamín, Pampita decidió romper el silencio y confesó: “Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida de estar en conflicto o de que se hable en lo programas de cosas del pasado, la verdad que no”.

“No era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué. Yo conozco el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío, pequé de inocente. Sirve de lección para no pisar el palito nunca más”, sentenció y reflexionó: “Estoy en otro momento de mi vida, estoy muy tranquila, trabajo un montón y mi vida personal, sentimental está en un buen momento y busqué mucho estar en esta posición. No quisiera volver al pasado”.

En ese sentido, se refirió a las declaraciones de su ex esposo, quién sostuvo que la modelo "tiene una vida más allá de él" y que él tampoco se puede hacer cargo de un enigmático y expresó: “Metí la pata, no tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie, no se porque empezaron a sacar conclusiones”.

Finalmente, el periodista Walter Leiva le preguntó puntualmente por Natalia Oreiro, y esquivando la pregunta Pampita afirmó: “No debería haber dicho nada, lo mejor es ser diplomático”.

Benjamín Vicuña enfrentó los rumores de un affaire con Natalia Oreiro mientras estaba con Pampita

Esta semana, Pampita estuvo en LAM y desató una escándalo. La modelo y conductora reveló que hay una actriz con la que no trabajaría por un hecho desafortunado del pasado.

"Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", lanzó en el programa de Ángel de Brito en las noches de América.

A partir de los dichos de Pampita se desataron todo tipo de especulaciones sobre a quién hacía referencia. Algunos indicaban que estaba hablando de Natalia Oreiro, que trabajó con Vicuña en el pasado, en la ficción "Entre caníbales".

Walter Leiva, el cronista de Socios del espectáculo, encontró al galán a la salida de una productora y le preguntó por las versiones de amorío con la actriz uruguaya.

El chileno desmintió que esa historia de Pampita fuese por una infidelidad. "Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín", señaló y remarcó: "Las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los 10 años que estuvo en pareja conmigo".

Vicuña deslizó que, probablemente, el motivo del enojo de la modelo con esa actriz sea otro. "Me parece muy autorreferencial que tenga que ver con mi historia", sostuvo.

Al finalizar, el galán insistió con despegarse de la revelación que hizo Pampita en LAM. "No me puedo hacer cargo de un enigmático de alguien, ¿se entiende?", sentenció.