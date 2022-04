La inesperada crítica de Sabrina Rojas a Pampita: "Ella es muy..."

Sabrina Rojas y Tucu López Emparejados.jpg Desde Emparejados (América TV), Sabrina Rojas aprovechó para tirarle un palito a Pampita, enemistadas desde 2019.

Así fue que, si bien primero deslizó que ella junto al Tucu no tienen mucho para mostrar dado que no se consideran glamorosos, reconoció que quizás podría llegar a hacerlo. Al tiempo que disparó contra reality de Carolina Ardohain: "Yo el reality de Pampita no lo vi. ¿Estaba muy guionado? Viniendo de Pampita supongo que sí", arremetió.

Sorprendido su pareja, y co conductor de Emparejados, le consultó el por qué de su filoso comentario, a lo que Rojas respondió irónica "Ella es como muy obse(siva) con todo", seguramente recordando aquel incómodo episodio que vivieron ambas después de las apreciaciones que hizo Pampita sobre aquellas fotos íntimas filtradas de su por entonces pareja, Luciano Castro.

Sabrina Rojas enojada con Pampita por su reacción ante las fotos de Luciano Castro: “Me pareció muy patético”

Allá por octubre de 2019, Sabrina Rojas apuntó contra Pampita en medio de su descargo en “Intrusos”, América, por la aparición de fotos de Luciano Castro desnudo. Así, la actriz contó que esas imágenes se las mandó su esposo este verano a una chica con la que chateó por Instagram, en ese entonces la pareja se había separados y estuvieron distanciados durante 3 meses.

Al regresar, ambos se contaron que hicieron y Luciano le dijo lo de las imágenes por lo que Sabrina dijo que esperaba que aparecieran tarde o temprano. Ante la circulación de las imágenes, la actriz criticó a los medios por difundirlas. Además, se enojó con la reacción de Pampita, que al aire en su programa Pampita Online, Net, las vio y pasó el celular a sus compañeras de ciclo.

Sabrina Rojas enojada con Pampita Sabrina Rojas y Pampita tuvieron un cruce en 2019, cuando Ardohain comentó las fotos de Luciano Castro desnudo, por entonces su pareja, filtradas en las redes.

“¡Epa! No sabíamos estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro. Una amiga nuestra pasó por ahí, le voy a mandar emoji de aplausos”, dijo la modelo ante la imagen.

“Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono. Se lo dije a Angie (Balbiani, íntima de Pampita) fuera de cámara porque sé que es amiga de esta persona, que no quiero nombrar para no caer en la misma. Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar”, dijo Sabrina.

“Aparte, es gente que ha pasado por dramas y ha pedido piedad. Entonces, si vos desde ese lugar no podés dar un ejemplo y querés tocar el tema con otro respeto… ¿a quién le voy a pedir algo si es alguien que ha vivido escándalos y dicho ‘por favor, cortenla’? La otra vez con Diego Latorre y la hija le hizo una pregunta a él delante de la nena llorando… ¿te parece?”, dijo la actriz sobre la forma de proceder de la modelo en su ciclo. Pero, Sabrina luego se calmó y sumó: “Pobre, es a la única que vi, no es algo contra ella. Le pido reflexión como le pedí a otro periodista como Pablo Layús. No es fácil tratar este tema”.