La inesperada decisión de la Justicia sobre el caso Silvina Luna que beneficia a Aníbal Lotocki 

Según indicó Guido Záffora, el reconocido letrado buscará redireccionar su accionar legal. "Lo que dice el juez es que este delito ya fue investigado. Por eso, según me dice Burlando, él seguirá avanzando y se van a plantear otros delitos", agregó.

Flor de la V, en tanto, señaló que Aníbal Lotocki está sumamente comprometido la causa por la muerte de Cristian Zárate. "Lotocki estaría mucho más complicado en la causa de Zárate. Tal vez, la Justicia llegue por ese lado", advirtió la conductora.

A casi dos meses de la muerte de Silvina Luna, sus amigos y su hermano, Ezequiel, esperan que la Justicia pueda constatar la responsabilidad del polémico galeno en el deterioro de la salud de la ex GH.

El fuerte testimonio de Dady Brieva sobre su experiencia con Aníbal Lotocki: "Me salvé"

Tras conocerse que Mariela Anchipi se había realizado una intervención con Aníbal Lotocki, su esposo, Dady Brieva, habló en una nota con A la Tarde (América), y contó su experiencia con el cirujano y dijo una frase que dejó a todos sin palabras.

Si bien aseguró que su mujer no tuvo una mala experiencia con el médico, se mostró afligido por la muerte de Mariano Caprarola, quien tuvo complicaciones renales tras sus intervenciones estéticas con Lotocki.

“Más que nada nos impactó lo de Mariano, que era como el padrino de mis hijos. Recién estuve en la escenografía de la Jaula de la moda y me pegó fuerte”, admitió.

Acto seguido, confesó que él también estuvo a punto de operarse con Aníbal y reflexionó: "Yo soy un pelotudo, no soy un ser normal, y me quería hacer. No sabía que era todo así raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé”.

Luego de la nota, el periodista Matías Vázquez aportó otro dato y amplió: "¿Cuál fue la situación que realmente le salvó la vida? Que no tenía fecha en el calendario para coincidir con lo que era la recuperación después de la operación?”.