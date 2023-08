La inesperada declaración de Mica Viciconte al ser consultada por el festejo de 15 de Indiana Cubero

Siguiendo en la misma línea, el cronista le preguntó si sería parte de los preparativos para el evento y la ex Combate aseguró: “Yo estoy ahí en lo que se necesite, ya sea organización o lo que sea. Generalmente me gusta armar todas esas cosas, y una gran mayoría de los cumpleaños los he organizado".

Mica Viciconte y la familia

“Hablo por nosotros. Somos más familieros, de juntarnos, de viajar, de que vengan a comer y hacer reuniones... No sé, pero lo que quiera hacer, por supuesto que voy a estar”, agregó.

Fue entonces cuando el periodista le habló sobre las últimas declaraciones de la modelo y mencionó: "Nicole dio una nota en una revista y cuando le preguntaron por el tema dijo que ella se había acercado y le había ofrecido o recomendó hacer algo por esta fecha especial.."

“Desconozco. Está cada uno creer o no creer en lo que dice uno”, se limitó a responder la actual pareja de Cubero y ante la insistencia del periodista, concluyó: “No voy a entrar ahí, porque no deja de ser la mamá. Las internas prefiero guardármelas porque adoro a Indiana y lo primero para mí es su salud mental, física y psíquica. Espero que la Justicia actúe y no haga oídos sordos sobre algo tan importante”.

La provocativa foto que subió Mica Viciconte contra Nicole Neumann

Durante el fin de semana, Mica Viciconte se mostró junto a Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

La panelista de Ariel en su Salsa posteó una foto en medio del ya conocido conflicto entre la modelo y su hija.

Mica mantiene el hermetismo y prioriza, según sus propias declaraciones, la privacidad de los menores. Sin embargo, genera polémica con sus publicaciones.

La influencer fue al cine con su pareja e Indiana Cubero y marcó con una fuerte flecha roja que ahí estaba Indiana, disfrutando con ellos de la película y de una tarde en familia.