La inesperada escena de celos al aire de Diego Latorre a Yanina Latorre: "Prefiero que..."

“Dieguito, ¿bancás a mamá que siga a Milito?”, le consultó Yanina a su hijo Diego. Y el joven le bajó el pulgar: “No banco porque no es que lo seguís de hace 40 años, empezaste a seguirlo hace poco”.

“Hace años que lo sigo...”, se defendió Yanina Latorre. “Pero hace seis años estabas con él, ¿para qué arrancaste a seguirlo?”, le marcó su hijo.

Embed

La panelista explicó cómo se dio ese acercamiento virtual: “Porque me mandó un mensaje y me sentí como obligada. Me dijo ‘hola, ¿qué tal? Llegué a Instagram”.

Tras escuchar su justificación, Diego Latorre la cruzó: “Yo no le mandé mensajes a Zulemita (Menem)”. “Mandale”, exclamó su esposa.

Y ahí el ex futbolista continuó con la descripción: “Esperar una transacción como respuesta a la amistad es un rasgo de psicopatía”.

“Pará es un montón, no estoy tan enferma. ¿Vos no podés tener un vínculo bueno con alguien que alguna vez fue parte de tu vida?”, le preguntó Yanina a su marido, con quien lleva treinta años de casados.

Luego agregó: “Me gusta que le afecte... por lo menos todavía le intereso”. Y Diego cerró picante: “Igual prefiero que me garque con un desconocido”.

diego latorre yanina latorre.jpg

Yanina Latorre reveló que Diego Latorre la privó de ganar 100 mil dólares: el increíble pase de facturas

Yanina Latorre recordó en el canal de streaming Bondi cuando Diego Latorre no la dejó ganar una verdadera fortuna y se dio un increíble pase de facturas en pleno aire entre los dos.

La panelista de LAM, América Tv, recordó cuando años atrás recibió una propuesta para realizar una jugada producción de fotos para la revista Playboy.

La increíble suma de dinero que le habían ofrecido era de 100 mil dólares y ella contó que no aceptó ya que el ex futbolista se negó a que lo hiciera.

"¿Te acordas cuando me ofrecieron hacer Playboy y me dijiste que no? Y me daban buena guita...", comenzó explicando Yanina Latorre ante la atenta mirada de su marido.

"En un momento cuando en este país se ganaba plata me ofrecieron como 100 mil dólares y este hijo de pu... (señalando a su marido) no me dejó, te lo juro", agregó fiel a su estilo.

A lo que Diego Latorre reaccionó con sorpresa por el monto que le habían propuesto para ese trabajo: "¿100 luquitas eran? ¿No se puede volver el tiempo atrás no? ¿Es imposible?", dijo asombrado.

Y la panelista explicó: "Yo era sometida, cuando era chica era medio pelo.... Ahora no te preguntaría. Igual no sé si la hago ahora".

En tanto, estaba presente Diego, hijo de la pareja, quien al ser consultado por este tema comentó con humor: "Por 100 lucas la saco yo la foto".