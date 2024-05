Yanina Latorre reveló que Diego Latorre la privó de ganar 100 mil dólares: el increíble pase de facturas

La increíble suma de dinero que le habían ofrecido era de 100 mil dólares y ella contó que no aceptó ya que el ex futbolista se negó a que lo hiciera.

"¿Te acordas cuando me ofrecieron hacer Playboy y me dijiste que no? Y me daban buena guita...", comenzó explicando Yanina Latorre ante la atenta mirada de su marido.

"En un momento cuando en este país se ganaba plata me ofrecieron como 100 mil dólares y este hijo de pu... (señalando a su marido) no me dejó, te lo juro", agregó fiel a su estilo.

A lo que Diego Latorre reaccionó con sorpresa por el monto que le habían propuesto para ese trabajo: "¿100 luquitas eran? ¿No se puede volver el tiempo atrás no? ¿Es imposible?", dijo asombrado.

Y la panelista explicó: "Yo era sometida, cuando era chica era medio pelo.... Ahora no te preguntaría. Igual no sé si la hago ahora".

En tanto, estaba presente Diego, hijo de la pareja, quien al ser consultado por este tema comentó con humor: "Por 100 lucas la saco yo la foto".

diego latorre yanina latorre.jpg

Yanina Latorre disparó duro contra Pampita tras asegurar que "es una conductora muy cara pero lo vale"

Yanina Latorre fulminó a Pampita tras la entrevista que dio la modelo y conductora a LAM, América Tv, donde sacó chapa al decir que “es una conductora muy cara pero lo vale”.

"Soy una gran fan del show diario, darle trabajo a tanta gente, ojalá vuelvan", dijo la modelo sobre el formato del Bailando que la tuvo como jurado en 2023.

"Es difícil porque parece que no hay presupuestos para grandes proyectos. Hay presupuestos para cosas más chiquitas y es una pena porque la gente necesita tener un momento de distracción y talento", agregó sobre el presente de la televisión y sus costos.

"¿No tener grandes presupuestos te deja fuera de la televisión?", le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito.

Y Pampita comentó: "No, es una elección personal también. Hay presupuesto si quisiera hacer algo, pero hoy elijo estar en otras cosas que me divierten y entusiasman. Y siempre que aparezca algo que tengo ganas de hacer, le voy a poner toda la energía a eso, más allá de qué presupuesto tenga".

“Pero vos con tu trayectoria y tu imagen, ¿no sos una conductora cara para el medio?”, repreguntó Santiago Sposato. Y la modelo sacó chapa entre risas: “Sí, soy muy cara pero lo valgo”.

Al volver al estudio, el conductor miró el gesto de Yanina Latorre y la angelita no se guardó nada: “¿Hizo un chiste ella cuando dijo ‘soy muy cara, pero lo valgo’ o lo piensa?”, se preguntó picante.

“Pero se ríe”, agregó ella, dando a entender que lo tomaba para el lado del humor. “Ella pide, le gusta más la guita que nada, más que a todos nosotros juntos. Y negocia ella hasta el último centavo”, comentó Ángel.

Ahí, la panelista reconoció: “Trabaja mucho, es verdad. Igual que no diga que no va al teatro porque quiere estar con los pibes, porque en el Hotel de los famosos grababa las 24 horas por día”, advirtió Yanina.

Y cerró contundente: “No es buena actriz. Ella para bailar es hermosa pero todos tenemos límites, o sea, ¿Qué vamos a hacer?".