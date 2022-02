La inesperada reacción de la ex suegra de Rodrigo de Paul ante los rumores de romance con Tini Stoessel

Tras el posteo, Camila obtuvo miles de mensajes de cariño y fuerzas para que pueda seguir adelante. La modelo volvió al país y está en Buenos Aires con sus hijos transitando la separación, en el medio los rumores de amorío de Rodrigo y Tini se hacen fuertes.

En medio de todo esto, la que tomó partido fue Liliana, la madre de Camila. La ex suegra del jugador mostró su enojo con un “like” a un mensaje en las redes.

"Vos le diste una familia. Algo lindo va a venir para vos, alguien que te valore mucho más", escribió la seguidora y la mamá de Camila no dudó en ponerle el me gusta, demostrando que comparte ese pensamiento.

paul.jpg

El posteo de Camila Homs después de confirmarse el fin de su relación con Rodrigo de Paul

Este jueves se conoció que Rodrigo de Paul terminó su relación con la modelo Camila Homs, la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

El jugador le envió un mensaje a El Pollo Álvarez y anunció la separación.

"Acá me contestó Rodrigo De Paul. En Madrid son cinco horas más que acá, así que no sé si nos estará mirando. Pero respondió. Y me puso 'Si, amigo, estamos separados'", contó el conductor de Nosotros a la mañana.

A las poca horas de la confirmación de la separación, Camila subió una historia a su cuenta de Instagram, que muchos interpretaron como un sugestivo mensajes para el futbolista.

La modelo publicó un video, que grabó después de una sesión de entrenamiento, donde está sacando la lengua.

En el mensaje que le envió a El Pollo, De Paul precisó hace hace meses que ya no están juntos.

"Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos", le dijo el futbolista al conductor.