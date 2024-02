La inesperada reacción de la novia de Martín Ku al verlo salvar a Furia en Gran Hermano

Lo cierto es que se conoció el video de la reacción de Marisol, la novia de Martín Ku, cuando su pareja decidía salvar a Furia de la placa.

“¡Vamos! A mí se me reza, loco”, exclamó la joven mientras saltaba y se mostraba feliz y exultante junto a otras dos personas en su casa por la decisión que tomó su novio.

Y escribió sobre los nervios con los que vive cada gala: “Todas las emociones por las que pasamos en este momento tan estresante”.

Habrá que ver con el correr de los días cómo cae en los participantes esta jugada estratégica que hizo el Chino, quien se mostró un tanto desconcertado instantes después de tomar esa decisión.

Terminante decisión de Licha con Martín Ku después que salvó a Furia en Gran Hermano

En una charla que tuvo con Rosina, Licha expuso lo que piensa sobre la movida que hizo su amigo Martín Ku, salvando a Furia y dejándolo a él en placa: “Lo entendí, viéndolo desde la estrategia de juego es muy inteligente. Pero sí quizás se tiene que bancar que la casa lo mire con ojos de que traicionó a Licha”, lanzó Licha.

Por su parte, la uruguaya tiene otra visión de la decisión de juego que tomó el Chino: “No lo veo como traición, sino como que no hubiera actuado así”.

“Creo que fue una muy buena jugada pero no la comparto porque no voy por ese lado, y eso se lo dejé en claro. Le dije, ‘amigo, yo te rebanco, pero yo no voy a jugar así, que vamos a seguir siendo mejores amigos, pero no vamos a jugar juntos’”, aseguró Licha.

A lo que ella le consultó: “¿Estás jugando solo ahora?”. Y él respondió: “Ahora no me queda otra que jugar solo”. Y Rosina le dijo: “¿Viste que sos bandido? ¿Ves que sos bandido un bandido bárbaro?”.

A lo que él reflexionó: “Sé que acá tengo mucha gente en la cual apoyarme. Porque me llevo bien con casi todos. Pero sí, quizás la diferencia del Chino y yo es que en el último tiempo que me acerqué a Furia, no fue por una estrategia de juego".

"Le quería dar una segunda oportunidad a una persona que no creo que sea mala, sino que creo que es una buena persona. Fue sentido. Me gustaría poder ser amigos. ¿Por qué no?”, cerró Licha sobre su valoración de Furia.