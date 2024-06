La inflexible postura de Catalina cuando Furia intentó abrazarla en la gala de Gran Hermano

Sin embargo, Catalina rechazó ese gesto de acercamiento de la polémica participante. “Yo no, perdón. Yo te saludo, pero no”, le dijo con tono serio mientras hacía un gesto de un corazón con sus manos.

“Yo a Furia la conozco no como los panelistas, no generalizo obvio”, remarcó Cata ante la atenta mirada de los panelistas de GH.

Ahí, Furia se acercó hasta la tribuna donde se encontraba Cata y el resto de sus ex compañeros de reality y la saludó, aunque la médica pediatra no se mostró del todo cómoda.

"Si no fueras hetero, serías mi mujer, ella lo sabe. Sabes que te amo perra", le dijo cara a cara a su ex amiga, quien seguía reticente en acercarse a ella.

Duro cruce entre Furia y Ceferino Reato en Gran Hermano: "No sabés perder"

Este domingo, en la gala de eliminación de Gran Hermano, Telefe, la reciente eliminada, Juliana Furia Scaglione, tuvo un tenso cruce con el analista Ceferino Reato.

"Me parece que ellos juegan personajes buenos. Han sabido jugar. Espero que el que se vaya sepa perder y no como otros jugadores que no saben perder", comenzó diciendo el periodista sobre los Bro y le tiró un palito a Furia, quien estaba sentada con los analistas.

Inmediatamente, la tatuada asintió varias veces con la cabeza y le dio la mano a Reato. "No lo entendieron. Él lo que expresa es lo siguiente: cuando un jugador es eliminado tiene que dejar de jugar. Entonces él lo que nota en mí es que yo ya sentí que estoy eliminada y que no sigo jugando", opinó la exparticipante.

"No, al revés. Yo pienso que vos no sabés perder. Todavía no sabés perder", le respondió Reato. "Yo me gané el cariño de la gente", dijo Furia mientras se escuchaba a la tribuna cantar "Furia ya ganó".

"Pero te sacaron", disparó el analista. "No hay ningún participante que haya ganado tanto como lo que gané. A mí la gente me para en la calle. Me está pasando ahora, porque recuerden: estuve mucho tiempo con el aislamiento. Entonces mi parte fue mucho más larga. Yo no pude salir a hablar directamente. No tuve el celular. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle".

"Pero te sacaron por el 62 por ciento de los votos", remató Ceferino.