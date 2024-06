Duro cruce entre Furia y Ceferino Reato en Gran Hermano: "No sabés perder"

Inmediatamente, la tatuada asintió varias veces con la cabeza y le dio la mano a Reato. "No lo entendieron. Él lo que expresa es lo siguiente: cuando un jugador es eliminado tiene que dejar de jugar. Entonces él lo que nota en mí es que yo ya sentí que estoy eliminada y que no sigo jugando", opinó la exparticipante.

"No, al revés. Yo pienso que vos no sabés perder. Todavía no sabés perder", le respondió Reato. "Yo me gané el cariño de la gente", dijo Furia mientras se escuchaba a la tribuna cantar "Furia ya ganó".

"Pero te sacaron", disparó el analista. "No hay ningún participante que haya ganado tanto como lo que gané. A mí la gente me para en la calle. Me está pasando ahora, porque recuerden: estuve mucho tiempo con el aislamiento. Entonces mi parte fue mucho más larga. Yo no pude salir a hablar directamente. No tuve el celular. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle".

"Pero te sacaron por el 62 por ciento de los votos", remató Ceferino.

Embed

Darío busca separar a los Bro y apuntó contra Martín en Gran Hermano: "Se tiene que ir"

A horas de la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), el jugador Darío Martínez Corti mantuvo una charla con uno de los Bro, Nicolás Grosman, y arremetió contra Martín Ku.

“Creo que mi gente te va a bancar, Nico. Ya te digo qué criterio va a tener la gente, que el Chino ya ganó una casa. Yo, si estoy del otro lado, viendo a los tres, no lo dudo ni un segundo”, comenzó diciendo Darío.

los Bro_nominados.jpg

“Me parecen los tres divinos, tiraron de la misma manera, hicieron el esfuerzo de la misma manera, estuvieron el mismo tiempo y se bancaron. Uno ya se ganó una casa. Bueno, quedan ustedes dos. Es muy fácil la cuenta. Al quedar ustedes dos, el Chino se tiene que ir”, remarcó.

“O sea, le doy la posibilidad a los otros dos, si soy seguidor de ustedes, para que eso pase. Me parece una locura dejarlo al Chino para que gane otra casa más y que uno de ustedes quede afuera cuando llegaron gracias a los tres”, disparó.

Por último, opinó filoso: “Obviamente, cada uno tiene su público. Pero ese público, el tuyo, el del Bauti y el del Chino, cuando tuvieron que votar en favor de Los Bro, se juntaron. Te diría que es hasta una decisión de ustedes. ¿Vos qué pensás que haría yo, conociéndome, si me gané una casa? Te inmolás. Decís ‘me quiero yo’. Digo yo. Me parece”.