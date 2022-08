La insólita pelea que desató un participante de La Voz Argentina 2022

Así, cuando el muchacho agradecía su paso por el programa y se acercaba a felicitar a su contrincante, inesperadamente la intérprete de Disciplina apretó su botón rojo para darle una nueva oportunidad. Ante esa situación, Marley anunció "¡Va a tener que seguir pidiendo licencia en la Policía!", mientras Andrés no podía creerlo y se emocionaba. "Cuando me fui, me olvidé de decir que los sueños se trabajan y que trabajé un montón para estar acá”, explicó Cantos tras agradecerle a Lali lo que la hizo quebrar de emoción.