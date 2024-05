La insólita técnica de Vero Lozano para separar la clara de la yema del huevo que dejó a todos sin palabras

Embed

De esta forma, avanzó con la maniobra clásica de romper el huevo a la mitad y pasar la yema de una cáscara a la otra mientras que la clara cae en el recipiente. "Esto lo aprendí cuando entrenaba", comentó.

"Hay otro método que es así...¿Sabías, no?", deslizó la conductora. Acto seguido, tomó un huevo lo partió sobre el plato y apretó una botella por encima del contenido con lo cual logró succionar la yema y así separarla de la clara. "¡¡Noo, muy bueno ese!!", exclamó el invitado.

Verónica Lozano admitió si aceptaría estar en el nuevo programa de Jey Mammón y si sigue hablando con él

Luego de la repercusión de la vuelta de Jey Mammon en televisión el fin de semana y el cruce con la periodista Valeria Sampedro por el caso Lucas Benvenuto en la mesa de Juana Viale, siguen las repercusiones.

Consultada por Intrusos, América TV, Verónica Lozano respondió si aceptaría la propuesta de Jey de estar en su nuevo programa y contó si sigue en contacto con él.

“La Justicia dio por prescripta la causa ósea que él en realidad no está infligiendo ninguna ley, en ese sentido me parece bien que su vida continúe. Yo no soy quien para decir que no puede trabajar más”, comentó la conductora de Cortá por Lozano, Telefe.

Y sobre el regreso de Jey al aire, la animadora aseguró: “Yo creo que habrá gente que lo siga, que lo apruebe y quien no".

"Yo creo que él tiene derecho a seguir trabajando y que después cursará internamente lo que le pase a él con todo lo que ocurrió. Tal vez el paso del tiempo le permite una reflexión distinta”, agregó sobre la posibilidad de que el conductor retome con el trabajo.

Consultado por Rafa Juli de si cree que Jey está "estigmatizado", Vero Lozano sostuvo: “No creo que Jey esté estigmatizado, sino no volvería a laburar. Celebro que tenga la posibilidad de laburar, aparte eso les da laburo a otras personas y después el público elegirá más allá de eso, con el contenido del programa si funciona o no”.

Y en cuanto a si iría a su programa, Verónica respondió sincera: "No sé, si iría o no, no sé qué responder, diría: ‘el canal no me deja’ (se ríe). Hablando en serio yo lo quiero a él, le tengo cariño, me parece que lo que pasó fue espantoso, pero también no soy quién para juzgar”.

"En lo personal había un vínculo que no era muy estrecho que se cortó, en este caso particular yo me pongo del lado de la víctima", cerró Vero Lozano sobre cómo quedó su vínculo con Jey tras la denuncia en su contra.