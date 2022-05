La intensa reacción de Eli Sulichin con Benjamín Vicuña que sorprendió a todos

Los seguidores comenzaron a criticar y cuestionar la actitud de la joven a la que veían muy “intensa” y hasta un poquito fuera de sí.

Eli tiene un perfil muy bajo, su cuenta de Instagram es privada y ella prefiere mantener su vida fuera del foco de los medios, salvo cuando el actor chileno replica algunos de sus posteos como fotos de sus últimas vacaciones en el Caribe.

La pareja se conoció el año pasado en el bautismo de Ana, la última hija de Pampita con quien Vicuña, a varios años de la separación, logró forjar una buena relación y hoy son muy compinches.

La tajante respuesta de Benjamín Vicuña al hablar de su ex, la China Suárez

La China Suárez rompió el silencio y contó que sufre hostigamiento desde hace algún tiempo de parte de Yanina Latorre y Ángel de Brito. En medio de todo eso, apuntó contra su ex Benjamín Vicuña cuando contó que pasa mucho tiempo con sus hijos porque el papá viaja mucho.

A casi 10 meses de la separación, luego de 6 años juntos y dos hijos, Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña fue tajante en cuanto a los dichos y la vida actual de su ex.

“No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”, indicó Vicuña a LAM.

“Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”, agregó.

Y, para terminar para siempre con estas preguntas, el actor chileno fue más que tajante: "Ya es una mujer adulta", dejando toda la responsabilidad de lo que le sucede a ella.