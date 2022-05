Benjamín Vicuña reaccionó con un gesto al fuerte descargo de la China Suárez

En medio de todo esto, su ex pareja Benjamín Vicuña volvió al país tras un viaje por Estados Unidos y unas vacaciones en el Caribe con su nueva novia Eli Sulichin. El actor chileno en su momento salió a respaldarla, cuando tuvo el escándalo con Wanda Nara por los mensajes que ella descubrió que intercambiaba con su marido Mauro Icardi. Vicuña pidió clemencia y que dejen de perseguir a la China.

Ahora, regresado al país el actor publicó un video con un gesto en el que dejó claro todo sin hablar. Benjamín se muerde el labio con cara de indignación y luego sonríe irónico mostrando el terrible día de lluvia sobre la autopista.

Fuerte descargo de la China Suárez contra LAM

Este martes, la China Suárez usó sus redes sociales para hacer un contundente descargo en contra de LAM, Ángel de Brito y Yanina Latorre por el escándalo que se vivió en su momento entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Todo se desencadenó cuando un hilo de Twitter sobre LAM en contra de la China Suárez se hizo famoso y llegó hasta la pantalla de la actriz. Un usuaria escribió: "Abro hilo de lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez".

En el posteo se puede ver varios videos e imágenes donde Yanina Latorre y Ángel de Brito revelan información sobre la China Suárez, pero en donde la misma persona coloca material de los mismos famosos donde cuidan datos sobre otras celebridades.

Después de esto, la ex de Benjamín Vicuña usó su cuenta de Instagram para hacer un fuerte descargo: "Me llegó un hilo que creo que resumen muy bien lo que yo siempre me refiero del hostigamiento. No lo hago desde el lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco, pero hablo de una persecución. Nunca hablé tan profundamente de esto porque me pone nerviosa. Describe perfectamente el enzañamiento".

"Y no es desde un lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero estoy hablando de una persecución. Aunque a veces diga que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande es feo y doloroso. Algunas veces también me siento avergonzada y triste", agregó.

Y continuó: "Hoy me siento fuerte para hablar de eso. Ya pasé lo que tenía que pasar y me alejé de la gente que me tenía que alejar. Me siento muy bien rodeada, ya pasó lo peor. Y estoy rodeado de muy buenos abogados. Un amigo del medio me contactó con un abogado muy humano".

A su vez, la China subió una captura del hilo de Twitter y siguió diciendo: "Fue muy difícil para mí todo este tiempo y proceso. Poder animarme a ver esto, compartirlo. Pero necesito sacarlo de adentro porque no quiero enfermarme. Gracias a mis 30 por haberme abierto los ojos de esta manera y haberme ayudado a salir de lugares y de gente que nunca debería haber frecuentado".

"Gracias a mis amigos y familia por bancarme siempre. Hoy puedo decir que me siento feliz de nuevo después de mucho tiempo. Gracias a quienes decían ser amigos y me soltaron la mano, hoy me siento mucho más liviana y feliz", expresó la actriz.

Y finalizó: "Gracias por sus mensajes. Y a todos mis amigos que saben lo qué me costó llegar a este día y me están escribiendo más que en mis cumpleaños. Gracias a mi abogado Agustín Rodríguez por haber aparecido en mi vida en el momento justo y por decirme que todo estaría bien".