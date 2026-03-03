¿Indirecta? Mauro Icardi publicó una foto tras un posteo de Wanda Nara y estallaron las teorías

Lo cierto es que, más allá de las lecturas que puedan hacerse, cada movimiento digital de la expareja se convierte en noticia. La historia de Wanda e Icardi, atravesada por separaciones, reconciliaciones y rumores constantes, parece seguir escribiéndose en el terreno de las redes sociales, donde hasta una foto con un perro puede desatar un nuevo capítulo de especulación.

Cuál es el grave error en la estrategia legal de Mauro Icardi que beneficia a Wanda Nara

En La Mañana con Moria (El Trece), Cinthia Fernández volvió a mostrarse filosa y apuntó contra la defensa de Mauro Icardi en el marco del conflicto judicial por la cuota alimentaria de las hijas que comparte con Wanda Nara.

"A lo largo del discurso de alimentos, en distintas ocasiones y hace varios meses que viene tratando este tema, van cambiando las excusas de por qué no paga. Yo no puedo creer que una abogada profesional diga que un juez le tiene miedo a Wanda", lanzó Fernández.

La panelista detalló que el futbolista debía afrontar un pago inicial de 150 mil dólares y que se esperan más desembolsos en el futuro: “Él tenía que hacer un pago de 150 mil dólares y vienen más. A ver, una persona cuando se separa, en casos de empresarios o futbolistas que manejan muchísimo dinero, lo más conveniente es clavar provisorios. Y en eso lo primerió Ana Rosenfeld”.

Fernández subrayó la relevancia de los alimentos provisorios en este tipo de casos: “Los chicos en realidad nunca pueden esperar por alimentos. Cuando vos pedís provisorios, es algo temporal, la palabra lo dice, es algo temporal. Pero ¿qué pasó en este caso? Wanda, la defensa de Wanda, pide los provisorios. El juez dice que las chicas no deben cobrar una cuota de alimentos menor al 3 por ciento del sueldo de Mauro, que se estableció en 30 mil dólares”.

La situación se complicó aún más cuando la defensa de Icardi decidió apelar: “¿Qué hizo la defensa de Mauro? Apeló, porque vos tenés la herramienta, si estás en disconformidad, podés apelar. El juez vuelve a reafirmar. Tiene que pagar 30 mil dólares. Entonces, ¿qué dice el juez? Los alimentos provisorios van a quedar ad eternum hasta que se resuelva lo de la restitución”.

Por último, Fernández señaló el error más grave en la estrategia del jugador: “Y acá está el quid de la cuestión, que no sé si se lo contaron a Maurito, pero ellos se habrían comido la segunda apelación. Y ahí está el problema. Se comieron la segunda apelación. Entonces a Wanda le sigue conviniendo que estén los provisorios. Le conviene que estén los provisorios. ¿Por qué? Porque se fijaron altísimos. Entonces ya cuando vos pedís por televisión que la otra parte pida los definitivos es porque te quedaste sin herramientas legales”.