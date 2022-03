La intimidad del cumpleaños de Yanina Latorre junto a Ángel de Brito, las angelitas y su hija Lola

Yanina Latorre

Yanina disfrutó de su fiesta y sopló las velitas rodeada de sus amistades. "¡Así arranqué mis 53! Con mi hija y un graaaaaaan equipo con el que amo laburar y compartir. ¡Gracias!", escribió en las redes.

Latorre manifestó días atrás que iba a realizar distintos festejos por su cumpleaños con los diferentes grupos que tiene. El miércoles por la noche fue el primero de ellos, ahora la panelista espera al fin de semana para continuar celebrando.

Yanina Latorre

La intimidad del cumpleaños de Yanina Latorre

Cómo quedó la relación entre Yanina Latorre y Marcelo Polino tras su desvinculación de la radio

Tras ser desvinculada del programa Polino Auténtico de Radio Mitre donde secundaba a Marcelo Polino, Yanina Latorre contó cómo quedó la relación entre ellos, y por lo visto las cosas no fueron tal como las explicó al aire el histórico periodista de espectáculos.

Lo cierto es que mientras la esposa de Diego Latorre vacacionaba en Miami desde fines de diciembre, fue informada de su desvinculación de la radio del Grupo Clarín al no presentarse en el programa a comienzos de febrero. Desde los micrófonos del ciclo sabatino, Marcelo Polino deslizó "Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo", sin explicar demasiado el asunto y la reemplazaron con la ex angelita Mariana Brey.

Ahora bien, en las últimas horas Yanina Latorre comenzó a calentar motores teniendo en cuenta que el 8 de marzo vuelve a la tv de la mano de LAM, el programa que conducirá Ángel de Brito en la pantalla de América TV desde el 8 de marzo a las 20 hs., y desde sus clásicas historias virtuales se refirió al tema.

Así, mirando a cámara disparó sobre su ex compañero de radio "para mí una desilusión, lo digo de verdad". Y avisó que esta semana lo va a aclarar porque aseguró "todavía no entiendo si de Polino Auténtico me sacó él o e sacó la radio... se contradicen".