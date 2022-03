Estefi Berardi cruzó a Yanina Latorre en LAM: "Vos me boludeaste"

El viernes en LAM, Estefi reiteró lo que dijo en el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, donde también es panelista.

"Lo que pasó fue que traje una información y me la tiraron abajo. Yo eso no lo hago con mis compañeros. Tengo códigos. Si ella (por Andrea) trae una información, yo no voy a decir que es una bosta", expresó Estefi.

Enseguida, Andrea Taboada le explicó que no tuvo intenciones de ofenderla. "Estás empezando mal porque yo lo que dije es que tenías que titular mejor. Si te sentiste agredida, te pido disculpas", sostuvo la periodista.

"Está perfecto, para mí, un buen compañero no te corrige al aire", exclamó Estefi.

Yanina Latorre, en tanto, también le dio su opinión a la nueva angelita. "Ángel nos dijo '¿cuánto le das al enigmático de Estefi?' y todas pusimos un puntaje", mencionó la rubia.

"Vos me boludeaste un poco ayer cuando yo tiré la información del Bailando. Me dijiste '¿vos sabés chequear?'. Si estoy acá es porque lo sé hacer", retrucó Estefi.

"Yo cuando empecé no sabía.... Por eso, te pregunté si habías chequeado. No sabía que no se te podía preguntar. No te pregunto más y nadie te boludea más", fue la contundente respuesta de Yanina. "Me podes preguntar lo que quieras, pero me parece que hay mejores maneras", sentenció.

¿Quién es Estefi Berardi, la nueva angelita?

Estefi Berardi fue confirmada como la sexta angelita de LAM.

La joven saltó a la fama tras su participación en Combate (El Nueve).

Más tarde, se probó como conductora en a El gato y sus amigos y Dale Like.

En agosto del 2021, Estefi debutó como panelista de Mañanísima en Ciudad Magazine.