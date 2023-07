La intimidad de la mega fiesta de cumpleaños que Luisana Lopilato organizó para su hija Vida

"¡Feliz cumple Vida ! No hay nada más gratificante en la vida que las sonrisas de nuestros hijos! No puedo creer que ya pasaron 5 años", expresó Luisana en la publicación.

La actriz compró todo alusivo a La Sirenita para la decoración y ambientación de la fiesta, a la cual asistieron familiares y amigos de la pequeña.

"Les comparto lo que fue el festejo de su cumple lleno de amor y magia. Realmente un show súper completo, precioso y con mucho amor! Gracias por tan lindo festejo y por sus mensajitos", finalizó en el posteo, que compartió con sus casi 7 millones de seguidores.

Las fotos de Luisana Lopilato con sus hijos y Michael Bublé que enternecieron a todos

Luisana Lopilato es muy activa en sus redes sociales y suele mostrar las diferentes actividades que realiza. En esta oportunidad, la actriz de Casados con hijos enterneció a sus seguidores con unas fotos que compartió junto a Michael Bublé y sus hijos.

“Con ellos 5 a donde sea”, escribió en la publicación, que tuvo más de 56 mil me gusta, dedicada al cantante canadiense y a sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Hace unos meses, la actriz se había tomado un descanso de las redes sociales. Y a su regreso había explicado el porqué en una de sus historias. “Perdón que no estoy tan activa acá estos últimos días. Fue un comienzo de año muy intenso y hermoso y volver a casa y a la rutina en Vancouver fue un poco caótico al principio, las madres entenderán”, había escrito.

“Organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento… pero obvio, no me quejo. Feliz de estar de vuelta y más tiempo con mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más”, había explicado.