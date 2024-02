La irónica reacción de Cinthia Fernández a las críticas por tomarse vacaciones en el comienzo de clases

Más tarde, luego de recibir varios comentarios, la modelo publicó en sus historias de Instagram irónica: "Qué gente pelot... A las madres tan preocupadas por ser tan excelentes madres quiero decirles que soy la peor mamá del mundo, porque las voy a hacer faltar a clases la primera semana en la que no hacen un cara…”.

cinthia fernández 2 ig.jpg

Después, en una publicación que hizo en sus redes sociales junto a una foto con sus tres hijas, Cinthia sumó sarcástica: “Para la gente preocupada por mis viajes y la escolaridad de mis hijas”.

cinthia fernández ig.jpg

Cinthia Fernández reveló la millonaria cifra por alimentos que debe Matías Defederico

C inthia Fernández volvió a la carga contra su ex marido Matías Defederico y reveló en un video la deuda por alimentos de sus tres hijas que mantendría el ex futbolista.

Fue luego de escuchar al periodista Luis Ventura quien dio la versión de que era la panelista quien tenía que pagar una suma importante a su ex pareja y padre de sus tres hijas.

En este contexto, desde sus historias de Instagram, Cinthia Fernández compartió un video donde aclara la situación judicial por la cuota alimentaria de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

"El acuerdo (con Defederico) no está homologado, estamos esperando. Yo tengo el 50% de mi casa y el otro 50% le corresponde al progenitor. Él tiene una deuda de más de 20 millones en alimentos y eso sumado a lo que se estima que va a deber porque hasta ahora no pagó y el valor de la cuota sigue actualizándose en el tiempo", precisó Fernández.

Luego remarcó: "Ese dinero se va a descontar de su parte de la casa, lo que me correspondería del alimento de las nenas. El restante, yo se lo pago. Cualquier duda me consultan, la única que voy a poner guita soy yo y está bueno que se respeten los acuerdos y ojalá que salga, todavía no salió".

"Plata me deben a mí que mantuve a mis hijas sola. Yo sólo peleo por los derechos de mis hijas, él familia mía no es. Y espero que con este acuerdo tengamos al menos un poco de paz", remarcó la panelista.

Y cerró con una reflexión del tema: "Si paga no es para festejar ni para aplaudir porque es una obligación que debería estar cumpliendo sin vueltas. Se aplaude que se haya logrado después de muchas luchas y herramientas judiciales que un padre debería pagar naturalmente. Si se da estaríamos saldados y todos haciendo lo que corresponde".