El preocupante accidente doméstico que sufrió Cinthia Fernández: "Ojalá no termine en la guardia"

En las imágenes de la cámara de seguridad se ve cómo la influencer intentaba separar unos pedazos de pollo congelado y, tras un mal movimiento, terminó golpeándose la cara.

Los internautas, preocupados por el golpe que se dio en la cara, le aconsejaron: “Ponelo y agua fría y sal un rato”; “Agua bien caliente y se descongela al toque”; “En el microondas se descongela”; “Horno eléctrico se descongela”; “Por eso hay que congelar por separado, me pasó, de volverme loca”.

La mamá de Matías Defederico va con todo contra Cinthia Fernández: guerra judicial y reclamo económico

El feroz enfrentamiento entre Matías Defederico y Cinthia Fernández es algo de nunca acabar. La bailarina y panelista continúa en litigio con el ex jugador por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

Ahora, la ex integrante de LAM acusó a su ex suegra, Ana Frascino, de realizar trabajos de brujería para perjudicarla. Cinthia dice que vivió hechos paranormales en su casa y apunta a la mamá de su ex pareja.

En A la tarde (América TV) dieron a conocer que la mamá de Matías Defederico está harta y va a ir hasta las últimas consecuencias contra la bailarina ya que habría incumplido una medida cautelar.

"Ana, la mamá de Matías Defederico va a denunciar a Cinthia Fernández por daños y prejuicios", señaló el periodista Diego Esteves en el programa de Karina Mazzocco.

Ana Frascino exigirá que la Justicia le haga pagar una multa a la madre de sus nietas. "Va a ejecutar la cautelar porque Cinthia no puede hablar de la contraparte. Cinthia podría tener que pagar 500 mil pesos de multa", cerró.