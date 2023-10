La Joaqui tiene una relación con un futbolista que fue su ídolo durante su adolescencia: quién es

Los usuarios de las redes comenzaron rápidamente a relacionar quién podría ser ese futbolista en cuestión y se llegó a una conclusión: se trataría del volante colombiano James Rodríguez, quien actualmente juega en San Pablo de Brasil.

“Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’”, precisó la cantante en el ciclo sobre ese futbolista que la conquistó.

james rodriguez.jpg

Y agregó: “A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, un día me contesta una historia”.

“Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente’”, remarcó La Joaqui sobre esas primeras charlas con él.

“Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’”, recordó qué le respondió el futbolista.

Y luego contó que se encontraron y le encantó conocerlo: “Almorzamos juntos en otro país y es la persona más sencilla, copada y jodona que conocí en mi vida. fue la mejor cita de mi vida”.

la joaqui.jpg

La Joaqui se conmovió al ver bailar a una participante de 10 años y le agradeció por su arte

Se presentó en Got Talent Argentina, Telefe, la participante de diez años, Ángela Jaime, que hizo emocionar a La Joaqui con una impresionante coreografía.

Después de bailar, Abel Pintos le dijo a la niña: “Es delicioso verte bailar, sos una hermosura y no me voy a cansar de decir al aire o en mi casa que ver a niños como vos en este certamen me ha ayudado a tener fe en este mundo y en el tiempo que viene porque realmente es hermoso".

Más tarde, la participante le pidió un abrazo a La Joaqui, quien se conmovió al enterarse de que ella era del jurado su favorita. “Sos muy sabia y me hizo muy bien conocerte”, expresó la cantante.

“Cada artista se arma su cruz como para cargar, yo vine los últimos días sintiendo que lo que yo hago no es arte, pero venís vos con algo muy artístico, y decís que soy tu favorita. Me hiciste muy bien y te quería decir gracias por eso”, le dijo.

Flor Peña, por su parte, agregó: “Tenés mucho talento y condiciones para ser bailarina”. Emir Abdul, en tanto, manifestó: “Fue increíble verte bailar, que tengas 10 años y manejes los matices que manejaste sin haber vivido las cosas que quizás nosotros sí vivimos. Me emocionó mucho verte”.

Finalmente, el jurado votó de forma positiva y la joven participante pasó a la siguiente etapa del programa conducido por Lizy Tagliani.