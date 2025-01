La jugada del líder: quiénes fueron fulminados por Juan Pablo en Gran Hermano 2024

Luego, cuando ingresó virtualmente el conductor Santiago del Moro, De Vigili nombró a la primera jugadora que subió a placa: Sandra Priore.

Más tarde, el líder fulminó al segundo jugador. Juan Pablo eligió a Brian Alberto. "Probablemente no se vaya, pero necesito saber si esto afectó su imagen o no", explicó.

Acto seguido, el conductor le dio la palabra a Brian y expresó: "Está bien, se despertó Devi, buenísimo, que juegue".

¡Se picó! Brian le tiró un filoso palito a Chiara y bancó a Jenifer en Gran Hermano: "No es muy de amiga..."

Desde que Brian Alberto reingresó a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) sus compañeros le tienen un poco de "miedo" por haber estado en "el exterior" y el jugador aprovecha cada oportunidad para desplegar algunas estrategias y generar conflictos.

En las últimas horas, el vendedor ambulante la picanteó y le tiró filosos palitos a Giuliano Vaschetto y a Chiara Mancuso. "Vas para donde te lleva el viento", le dijo Brian a Nano en relación a la formación de los grupos en la casa. "Terminaste medio tibio", agregó Brian.

Ahí, Nano le respondió: "Ahora andás diciendo que no te gustan los grupos". Instantes después, Chiara intervino y sostuvo: "Lo dijiste ayer a la noche. Que no tenías grupo, que querías liberar a las chicas y jugar solo para no salpicarlas".

"Es algo que está hablado, no es que yo hablo por hablar. Yo dije que no quiero salpicar a nadie", siguió Brian. "Y lo mismo dijimos nosotros. Cuando se fueron los chicos nos dimos cuenta de que hacer grupos tan cerrados en esta casa no sirve", le contestó Chiara.

Brian, sin filtro, disparó: "De todas maneras, no me parece muy de amiga que se haya ido Jeni (Lauría) y que te estés apretando el chongo que estaba con ella".

"Uhhhhh", se escuchó al unísono. "No, pará, pará, porque este tema lo vamos a hablar bien. A nadie le interesa pero lo dijo, entonces lo vamos a hablar. Primero, partamos de la base que el chongo no era de Jeni", se defendió enojada Chiara.

"Estuvo una semana a los besos y era el chongo de Jeni, porque cuando ella se fue hizo berrinche", le respondió Brian filosísimo.