El sugestivo posteo de Mauro Icardi: fuerte promesa por sus hijas y una dura advertencia a Wanda Nara

El defensor de menores emitió un dictamen clave que favorece a Mauro Icardi frente a Wanda Nara

Wanda Nara sorprendió a todos la semana pasada al regresar al país tras una semana en Miami, generando revuelo con comentarios explosivos sobre Mauro Icardi y comparando su matrimonio con el futbolista con el calvario que atravesó Julieta Prandi. Según trascendió, gran parte de su nerviosismo e ira estaría relacionado con un dictamen devastador del defensor de menores.

Angie Balbiani, en Puro Show (El Trece), comentó sobre el dictamen: “Es fuerte el escrito, pero tiene mucha concordancia con lo que venía hablando el Ministerio Público Tutelar respecto a que las chicas tienen las lealtades modificadas”.

Luego, la periodista resumió la situación de las niñas: “Ellas quieren pasar tiempo con su padre, pero que temen decirlo por influencia de la madre”.

La periodista relató: “Este dictamen de 11 páginas que estoy leyendo fue publicado el 18 de agosto. Ella estaba en Los Ángeles a punto de hacer la entrevista (para LaDivina Noche de Dante, por eltrece) y cuando vuelve la reacción de Wanda se modifica”.

Al referirse al documento elaborado por Marcelo Gustavo Jalili, agregó: “Es descriptivo, pero no colabora para el lado de Wanda. Más en un contexto de restitución internacional”.

Luego, leyó un fragmento del dictamen: “Al solicitarle la profesional a Wanda que colabore para ayudar a que se active el teléfono de una de las nenas para comunicarse con Icardi, ella responde diciendo que Mauro les había fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas, y que para ellas era una gran humillación. Y dolor ver a los hijos de la pareja utilizando sus pertenencias en Turquía”.

El dictamen contiene un párrafo que resulta contundente: "Observan los profesionales que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre".

Los peritos oficiales destacaron la carga emocional que esto genera: "Esto refleja la culpa que esta nena siente por tener intereses que en ocasiones pueden ser distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como traición hacia la misma", manifestaron en la causa de familia entre Wanda y Mauro.