La jugada maliciosa de Mauro Icardi para provocar la furia de Wanda Nara

Mientras mostraban las calles de Milán, Pochi de Gossipeame sumó un dato que deja en evidencia que Mauro busca provocar la furia de Wanda Nara.

"Yo me acuerdo que Wanda me contó que Mauro iba a ciertos lugares allá en Milán con la China, que son los lugares a los que a ella le gustaba ir y no a él", afirmó la amiga de la mediática.

"Lo que ella me decía es que había mucho mensaje subliminal porque se entendía que él iba a los lugares que ella solía ir con las hijas y él nunca las acompañaba", sentenció.

Embed

Trascendió cuántos millones de euros Mauro Icardi y Wanda Nara se disputan en su escandaloso divorcio

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene un capítulo muy importante que se dirime en Italia. En Milán, el jugador busca demostrar que hubo adulterio por parte de la madre de sus hijas.

Si el crack del Galatasaray presente pruebas de la presunta infidelidad, la mediática quedaría bastante complicada.

Yanina Latorre reveló en LAM (América TV) si se comprueba el supuesto adulterio de Wanda, podría sufrir fuertes pérdidas económicas, ya que volvería para atrás la división de bienes que ella, hace tiempo, había acordado con Icardi.

“Esos son los bienes europeos y serían 50 millones de euros, así me lo dijo Wanda. Él se quedó con el efectivo que tenían en aquel momento...”, precisó la angelita.

“Cuando fue el problema de la China por primera vez, hicieron una división de bienes en la Justicia. Ella se había quedado con todas las propiedades, que incluía un departamento en Roma, una casa en el Lago Di Como y un departamento en Milán. Si Icardi demuestra el adulterio, puede pedir que se vuelva para atrás la división de bienes. Ella saldría perdiendo”, concluyó.