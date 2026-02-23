El evento que nadie imaginaba y que podría reunir a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

A pesar de esa distancia, contó que sí tuvo un reciente encuentro con Wanda, en el que compartieron una charla íntima y familiar: “Hablamos de la vida, de mis sobrinas. No hablamos de Mauro, no era necesario porque era un momento muy tierno”.

El tema volvió a reflotarse este domingo en Infama, donde Guido se refirió a los dichos de su hermana Aldana y recordó la visita de Eugenia Suárez a su casa de Rosario, dejando en claro la postura de la familia frente a la exposición mediática.

Con total naturalidad, expresó: “Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”.

Y cerró con una frase que dejó en claro cómo viven puertas adentro el escándalo: “Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”.

Todo indica que la boda de Guido Icardi podría convertirse en el escenario del cruce más tenso y esperado del año. Si finalmente todos aceptan la invitación, el reencuentro promete emociones fuertes, miradas filosas y un nuevo capítulo en una historia que no deja de sumar polémica.

Embed

Qué dijo el "Roña" Castro sobre Wanda Nara tras la promesa que no cumplió en MasterChef Celebrity

Tras convertirse en el primer eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe), el Roña Castro rompió el silencio y lanzó durísimas críticas contra la producción del programa y contra Wanda Nara, a quien acusó de no haber cumplido una promesa de ayuda solidaria.

La confesión se dio en el ciclo Más que Sinvergüenzas, donde el exboxeador habló sin filtro sobre su experiencia televisiva y apuntó primero contra lo económico: “No necesito de esa exposición. Estuve como tres meses para cobrar una vez que salí de ahí. Ya me pagaron, era un millón por semana pero no era guita. Hago otras cosas. Tengo un monólogo del campeón del pueblo, tengo un programa deportivo, y muchas cosas. ¿Política? Nada pero seguramente me meta. Me encantaría”.

Luego, Castro puso el foco en su trabajo social y explicó que sostiene una extensa red de comedores y merenderos: “Me gustaría para ayudar a la gente que más necesita. Tengo 14 comedores y 9 merenderos. Son 4 nuestros y 10 que abastecemos. Les doy la mercadería. Teníamos 2100 personas hace dos años y ahora son 6400. Yo abastezco con alimentos no perecederos y me ayuda la provincia de Buenos Aires”.

En ese contexto, la periodista Luciana Elbusto le consultó si alguien del programa se había ofrecido a colaborar con esa causa. Fue entonces cuando el Roña apuntó directamente contra Wanda Nara: “Ella me dijo que sí, que esto y lo otro. Cuando está la luz roja está todo espectacular. Prometen”.

Y cerró con un relato contundente sobre los intentos fallidos de contacto: “La llamé, le mandé mensajes… . Ella me dijo: 'Te voy a ayudar, llamame'. La llamé y mandé mensajes pero nunca me contestó. Los del jurado me dijeron lo mismo y nunca. Yo no quiero pantalla, por suerte hice mi carrera y de todo. Ahora ayudo acá y a las provincias”.