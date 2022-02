La Justicia le dio la mejor noticia Julieta Prandi en su batalla legal contra su ex, Claudio Contardi

julieta-prandi- hijos.jpg Julieta Prandi junto a sus hijos Rocco y Mateo, fruto de su matrimonio Claudio Contardi, con quien hoy mantiene una dura batalla judicial.

Sucede que esta nueva magistrada a cargo de la causa, sí escuchó los testimonios de los hijos de Julieta Prandi sobre el comportamiento violento y abusivo de su padre, por lo que dispuso una medida cautelar y suspendió el régimen de comunicación entre Claudio Contardi y sus hijos, reveló la mamá de Rocco y Mateo en A la tarde (América TV).

Al tiempo que agregó, "Este es un primer paso y de todas maneras hay que pedir que se ejecuten los alimentos. Tiene una deuda de 3 millones de pesos y se sigue sumando".

Julieta Prandi le respondió Claudio Contardi: "Es el cuadro de un psicópata"

Julieta Prandi denunció a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia familiar en octubre de 2019. Desde esa fecha, la modelo y el empresario están enfrentados en una batalla judicial.

A finales de diciembre, la jueza Marcela Silvia Rama, del juzgado de Familia N° 5 de San Isidro, resolvió levantar el bozal legal que pesaba sobre Julieta y le impedía expresarse públicamente sobre la situación que envuelve a su ex marido. Claudio Contardi, en tanto, rompió el silencio a través de la ONG, Infancia compartida.

“Nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy porque si hay algo que critiqué siempre es la manera de haber hecho pública nuestra problemática familiar. Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que hoy sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”, afirmó el empresario. E indicó que habían logrado un buen régimen compartido para el cuidado de sus hijos, pero ese acuerdo se desgastó con el correr del tiempo.

“Lamentablemente se empieza a desvirtuar todo con denuncias por acá y por allá. Los problemas empiezan a surgir desde que los nenes empiezan a hacer ver que quieren estar más tiempo conmigo y la pasan bien”, sostuvo.

Contardi reveló que, después del régimen, pudo estar con sus hijos - Rocco y Mateo- en distintas oportunidad. "Tuve la suerte de ver a los nenes alguna que otra vez a la salida del colegio, si es que ella los mandaba cuando me tocaba buscarlos a mí", aseguró, pero advirtió que los niños "son rehenes de una guerra que solo ella sabe por qué la inició”.

Por último, el empresario denunció que su ex no le permite ver más a los chicos: “Que en este momento no pueda ver a mis hijos es por pura y exclusiva decisión de la mamá”, sentenció.