La letal crítica de María Eugenia Ritó a Wanda Nara y su música: "No sabe ni..."

Pero inmediatamente Eugenia cuestionó el talento artístico de la mayor de las Nara. Y sin metáfora alguna, disparó letal: "De ahí a cantar y ser artista… y que ganó aquel Bailando en Italia. No sé, se los dejo a su criterio. Aparte tengo 6 Bailando acá. Ella estuvo y no podía ni levantar, ni girar, ni mover el pie derecho. No podía combinar derecha izquierda”.

Claro que fiel a su característica verborragia, Ritó arremetió contra la carrea de Wanda como cantante: “Pará... cantar, canta cualquiera. Todos se arregla. Aparte no sabe ni hablar. Pero bueno, tiene mucha plata, todo un equipo atrás, una producción que te aggiorna. Todo se arregla con la música. Con la plata que tiene ella perfecto, va a ser más que mega, trillonaria va a ser”.

Fue allí cuando Pouso y su equipo le propuso a la ex vedette que podría hacer un feat con Nara, a lo que Eugenia admitió haber pensado en sacar un tema con "frases" suyas, dado que aseguró tener "trayectoria". “Creo que por ese lado me iría muy bien haciendo dos, tres temitas, salgo de gira y me lleno de plata”, concluyó picante.

Las lujosas vacaciones de Wanda Nara que causaron furor en las redes

Todo lo que comparte Wanda Nara es furor en las redes sociales. Desde sus excéntricas carteras, hasta sus aviones privados y sus increíbles viajes por el mundo.

Tras el estreno de su última canción titulada Money, la cual presentó con un imponente evento en Argentina, la conductora se tomó unos días de relax e hizo un viaje exclusivo a Turquía con su familia.

Así las cosas, este recientemente la mediática compartió una selección de fotos del viaje en su cuenta de Instagram y sus seguidores no pararon de comentarle acerca de sus lujosas vacaciones.

"Mis días en Antalya", escribió ella junto a las imágenes donde se la podía ver en familia almorzando en la playa, haciendo paseos a caballo o en excéntricas piscinas.