La llamativa actitud de Fede Bal en LAM ¿para no cruzarse con Estefi Berardi?

"Tenemos un conflicto que se llama Fede Bal", anunció Ángel y blanqueó lo que había ocurrido. "Está acá, en el canal, pero no quiero entrar al estudio. Me dijo: 'no, ¿te parece?'", relató el periodista.

"¿Con quién tenés problema... con alguien? Nazarena Vélez no vino. Está Marixa Balli, me habló maravillas de vos, pero me dijo: 'es incómodo por lo de mi mamá'. Y siguió: 'está Yanina que me va a tirar lo de mi ex y lo del lavarropas...'. Y con Estefi está todo bien", detalló el conductor de LAM.

Finalmente, Andrea Taboada se ofreció a ir a buscar a Fede a su camarín para acompañarlo hasta el estudio. De todos modos, la misión de la angelita falló y el actor prefirió no pasar por el programa de Ángel. ¿Qué pasó?

fede-bala-estefi-berardi.jpg

Cande Tinelli confesó que Fede Bal la invitó a Carlos Paz: "Ofreció mandarme un helicóptero"

Hace unos días, Cande Tinelli estuvo como angelita invitada en LAM (América TV), y realizó una confesión bastante inesperada que se enmarca en el escándalo de los chats de Fede Bal.

Luego de que Estefi Berardi y Yanina Latorre intercambien sus opiniones sobre el escándalo del hijo de Carmen Barbieri, la hija de Marcelo Tinelli fue consultada sobre si salió o no con Fede Bal, y su respuesta sorprendió.

"No, no salí con Fede, pero una vez me invitó a Carlos Paz, ofreció mandarme un helicóptero", confesó la influencer para sorpresa de todas.

"No es mi tipo", dijo, aunque quedó claro que Fede no tiene un estilo marcado porque ya que todas las mujeres con las que ha salido, salió o intentó, son muy distintas entre sí.