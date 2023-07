La llamativa reacción de Evangelina Anderson al ser consultada por su histórica enemistad con Wanda Nara

Embed

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Evangelina Anderson respondió lo que todos quieren saber: ¿qué haría si se cruza con Wanda? La mujer del Director Técnico Millonario sorprendió con su respuesta.

"Si nos cruzamos, buena onda. Pasaron muchos años ya", señaló la rubia, dejando entrever que las diferencias entre ellas son cosa del pasado.

Eva mencionó que no sería raro coincidir nuevamente con Wanda. "La saludaría porque pasó mucho tiempo. Además nuestro hijos van a la misma escuela", cerró.

Evangelina Anderson visitó el barrio de su infancia y se conmovió hasta las lágrimas: "Miles de recuerdos"

Después de 15 años viviendo en Europa, Evangelina Anderson y Martín Demichelis regresaron a Buenos Aires. La decisión tuvo que ver con la oferta que recibió el ex jugador para dirigir a River Plate.

La mudanza demoró un tiempo y varios viajes. La ex vedette fue la encargada de organizar el traslado de todos las pertenencias desde Alemania hasta la Argentina.

Recién ahora, Evangelina y Martín están totalmente instalados en su nuevo hogar junto a sus hijos. En un momento de rejax, la botinera aprovechó para recorrer el barrio de Villa Devoto, donde se crió.

En su cuenta de Instagram, la rubia compartió imágenes de algunos lugares emblemáticos de esa zona de la Ciudad. "La felicidad que me da volver a caminar por la plaza de mi barrio, el me vio nacer y crecer. Acá aprendí a andar en bici, moría por la calesita de don Tito, las hamacas y miles de recuerdos tomando mate con mis compañeros de secundaria", expresó.

"Cuántas veces visite la biblioteca de Devoto resumiendo libros!!!! (No había Google en ese entonces) Me encontré con un montón de vecinos y conocidos que hacía años no veía. Los que conocen la Plaza Arenales o “Plaza de Devoto” sabrán muy bien cuál es la más bella de toda", finalizó, emocionada.