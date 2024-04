Las fotos del inesperado motivo que unió otra vez a Pampita y Benjamín Vicuña tras la escandalosa separación

Tiempo después, el actor y su colega oficializaron la relación sentimental que duró cinco años, con dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

pampita benjamin vicuña spot 1.jpg

Lo cierto es que el tiempo curó las heridas entre Pampita y Vicuña y ahora se volvieron a unir por trabajo en Chile, al ser convocados por una importante marca para un spot publicitario.

En las imágenes que ya se conocieron se los ve a los ex bailando al ritmo de Bamboléo de Gipsy Kings y a pura risa. Obviamente, volver a verlos juntos generó repercusión y todo tipo de comentarios en sus seguidores, felices de verlos compartir trabajo juntos sin ningún problema.

Cabe recordar que Pampita y Benjamín Vicuña hace tiempo que mantienen una gran relación y suelen compartir algunos eventos familiares de sus hijos juntos.

A principios de marzo se les pudo ver también juntos celebrando el cumpleaños número 16 de Bautista. A ese evento también asistieron Santino y Delfina, los hijos de Roberto García Moritán, marido de Pampita.

pampita benjamin vicuña spot.jpg

pampita benjamin vicuña spot 2.jpg

Cómo reaccionó Pampita al fuerte reto de Roberto García Moritán a su hija Ana

En las últimas horas, Roberto García Moritán compartió un video en su cuenta de Instagram donde retaba a su hija Ana por no cumplir con lo prometido al jugar con las cápsulas de café.

El empresario y funcionario del Gobierno porteño dejó a la pequeña jugar con las cápsulas de café pero con la condición de que no las rompa y como suele ocurrir con los niños, esto no terminó sucediendo y la niña hizo la travesura sin darse cuenta.

“Ana, explicame, ¿Qué te dijo papá? Papá te dijo podés jugar con las capsulas pero no las rompas. Mirá el lío que hiciste...", le marcó en su rol de papá Roberto a su hija.

"Mamá me va a retar después, va a decir: “¿Che, quién hizo todo ese lío con el café? Ana, te estoy retando mi amor, sentidita ahí... ¿Me vas a dar un beso? ¿Por qué no le haces caso a papá? ¿Igual me amás?”, continuó diciéndole a su hija, y finalizaron la escena con un tierno beso de padre e hija.

Lo cierto es que después del video que subió él en su cuenta de Instagram, llegó la esperada reacción de Carolina Pampita Ardohain, quien como tantos miles de usuarios comentaron la publicación.

La modelo utilizó el mismo emoji por triplicado para no escribir y eligió la carita ruborizada tapándose la boca para referirse con humor a la travesura que hizo su hija, tomándose a chiste el momento entre su marido y la pequeña Ana.