La llamativa reacción de Jésica Cirio al enterarse de la incorporación de Diego Leuco en La Peña de Morfi

“Para mí es un programa que amo desde lo profundo de mi corazón y es un legado de una persona que yo quería mucho, que era mi amigo y que para mí, hasta donde tenga que estar, voy a estar feliz”, agregó.

Ahí, Brey lanzó: “Ya que te tenemos aprovecho para preguntarte por si escuchaste, te lo comunicaron o te lo estarán por comunicar, por la posibilidad de que sea Diego Leuco quien conduzca La Peña”.

“No sé aún nada, me estás dando vos la información”, dijo entre sorprendida e incómoda. “Realmente no sé quién será porque se hablaron de tantos nombres… Se hablaron de muchos nombres que capaz ahora tengo un mensaje y me lo confirman”, cerró la conductora.

Del Trece a Telefe: se definió quién será el nuevo conductor de La Peña de Morfi

Se confirmó el pase de una figura de El Trece a Telefe. ¿De quién se trata? De Diego Leuco. El periodista, que fue parte del canal de Constitución durante años, fue convocado para un importante proyecto en el canal de Martínez.

Ángel de Brito anunció que el conductor de Luzu Tv estará como conductor invitado de La Peña de Morfi, el clásico de los domingos, que fundó Gerardo Rozín. Georgina Barbarossa se toma licencia porque tiene que someterse a una intervención quirúrgica.

La figura de Telefe también tendrá un reemplazo en A la Barbarossa. Robertito Funes Ugarte se hará cargo del ciclo matutino hasta que la actriz esté recuperada y con autorización de sus médicos para retomar sus actividades.

"Los reemplazos de @geobarbarossa Este domingo, debuta @diegoleuco como conductor de La Peña de Morfi con @jescirio y @robertofunesu conducirá desde el viernes A la Barbarossa", escribió Ángel en su cuenta de Twitter.

Este domingo, La Peña de Morfi contará con grandes invitados como Los Palmeras, Callejero Fino, Jorge Rojas, Los de Imaguaré y Miguel "Conejito" Alejandro.