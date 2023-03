La llamativa respuesta de Susana Giménez cuando le preguntaron por Wanda Nara

Embed

Susana se refirió a las eternas comparaciones con Wanda Nara, que en los próximos días debutará con la nueva temporada de MasterChef. "No sé qué va hacer Wanda. Hace mucho que no hablo con ella. Lo que haga, me parece muy bien. Lo que yo es digo es que nadie reemplaza a nadie en este mundo", remarcó.

La diva también le contestó a Carlos Perciavalle, que criticó a su hija, Mecha, en un evento en Uruguay. "Tardamos 20 años en amigarnos, me llamó el año nuevo.... Cuando está actuando dice cualquier cosa", manifestó la estrella.

Por último, Susana dio su mirada sobre la televisión actual. "Yo en Uruguay veo la TV argentina y la verdad es que se extrañan las ficciones, pero bueno, la pandemia cambió todo", concluyó.

El emotivo recuerdo de Susana Giménez de su perra Thelma, a días de su triste muerte

Hace unos días se conoció que Susana Giménez estaba pasando por un momento de mucha tristeza tras la muerte de su perra Thelma, en su residencia en Punta del Este, La Mary.

"Ya venía enferma hace tiempo. Ella la había llevado a una veterinaria muy buena que le había recomendado, pero no se pudo hacer nada", contaron a PrimiciasYa desde el entorno de la conductora.

"Susana está muy golpeada por la muerte de Thelma. Desde la muerte de Jazmín, no se había puesto tan triste por la partida de una mascota", precisaron a este portal.

En una entrevista en Uruguay, Susana habló de la muerte de su adorada mascota. "Estoy muy triste", admitió la figura de Telefe y recordó con cariño al animal.

"Le puse un entrenados porque era una bestia. Cuando estaba el entrenador, se portaba bien. Cuando él se iba, ella se tiraba encima de la mesa, tiraba todo", rememoró la diva.