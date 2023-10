La llamativa visita de More Rial al penal de Mar del Plata: "Con nuevo..."

Meses atrás, More había vivido una situación similar. La hija de Jorge Rial supuestamente había tenido un romance con un presidiario y lo había ido a visitar a la Unidad Peniteciaria N° 33 de González Catán.

“Es un muchacho que tiene una condena de 7 años y medio de prisión, está condenado por robo agravado por uso de arma de fuego. Fue condenado en 2019 y cumple condena hasta 2025”, habían detallado en ese momento en Nosotros a la mañana (El Trece).

La tajante opinión de Jorge Rial sobre la insólita defensa de su hija Morena a Aníbal Lotocki

More Rial generó mucha polémica en las redes al defender al cirujano Aníbal Lotocki justo unos días después de la muerte de Silvina Luna a los 43 años.

En este sentido, en una nota con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, se refirió a la defensa que hizo su hija del polémico cirujano y marcó su postura.

"No sé por qué lo apoyó (a Lotocki), no entiendo, pero bueno es grande y tiene sus opiniones. No las comparto pero bueno, está", explicó el periodista al notero Wally Leiva.

Y contó que no tiene comunicación con su hija: "Sin diálogo, hace dos meses que vive en Córdoba y Fran está con el padre. Yo estoy muy relacionado con Fran".

"Con el papá de él bien (Facundo Ambrosioni), charlo con él normalmente y con los abuelos. Estoy tranquilo porque va al jardín y lo veo bien", agregó.

Y sobre Lotocki y la cantidad de víctimas que se animan a hablar, Jorge Rial comentó: "Me sorprende mucho la cantidad de víctimas que hay. Mucha gente perjudicada por Lotocki. Finalmente tiene el castigo fuerte que no puede laburar. La gente lo castigó antes que la Justicia".

Sobre el final, descartó la posibilidad de casarse con su novia María del Mar Ramón: "No habrá casamiento, estamos tan bien que no necesitamos casarnos, ya pasé dos casamientos, ya está, no me caso más".